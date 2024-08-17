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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 560561562563

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 18:58

  Striker написав:Хтось брав Гроші в розстрочку? Пропонують 150 грн бонус, якщо візьму в розстрочку від 5к грн. % відразу нарахують чи можна оформити і відразу погасити без наслідків для свого гаманця? )


Відразу)
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 21:08

  ukr0014959 написав:
  Striker написав:Хтось брав Гроші в розстрочку? Пропонують 150 грн бонус, якщо візьму в розстрочку від 5к грн. % відразу нарахують чи можна оформити і відразу погасити без наслідків для свого гаманця? )


Відразу)

Теж є така пропозиція. Нема фантазії, що купити за 5к. Да і сремно за % або не зарахування бонусу. Комусь вже вдалося?
valya
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 23:11

Нема фантазії і не буде.
Почитайте про продукт - там необов'язково щось купувати
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:22

  Striker написав:Хтось брав Гроші в розстрочку? Пропонують 150 грн бонус, якщо візьму в розстрочку від 5к грн. % відразу нарахують чи можна оформити і відразу погасити без наслідків для свого гаманця? )


Який % нарахують за розстрочку?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 13:39

Re: ПУМБ

А шо це може бути? Вчора і сьогодні, при спробі оплатити ОСББ пише: "1 проблемна послуга. Її не виходить оплатити". І далі: "Вибачте, сервіс зараз є недоступним для проведення оплати, спробуйте повторити операцію пізніше".
Інші постачальники оплатило без проблем.
Видалив шаблон, створив заново, осбб підтягується по реквізитам, але оплатити не може.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 14:00

Ferlakur
Вітаємо! Просимо Вас написати в приватні повідомлення код ЄДРПОУ постачальника комунальних послуг та Ваше ПІБ.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 14:05

  PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо! Просимо Вас написати в приватні повідомлення код ЄДРПОУ постачальника комунальних послуг та Ваше ПІБ.

Написав
Ferlakur
 
Повідомлень: 4633
З нами з: 14.10.08
Подякував: 300 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 13:54

Пришло сообщение об изменении условий обслуживания. Нажал почитать. Оно мне заявило, что я нахожусь в очереди на получение доступа к сайту.

Капець.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 14:23

M-Audio
Вітаємо!
Перепрошуємо за технічну помилку. Вже працюємо над усуненням. Повідомляємо про набуття чинності з 17.09.2024 нової редакції. До ДКБО внесені наступні зміни:
- доповнено умовою, що при відмові від підтримання ділових відносин, припиняється нарахування та виплата процентів (доходу) на залишок коштів, що знаходяться на рахунку клієнта;
- видалено умови щодо вкладів (депозитів) «Скарбничка», «Скарбничка+», «15 ПРО МАКС» у зв'язку з припиненням їх оформлення;
- до Додатку 3 ДКБО та Додатку 4 до ДКБО в частині встановлення вартості послуги «Комісія за проведення розрахунків по неактивних рахунках Клієнтів» у розмірі 20 грн. (до набуття чинності змінами вартість послуги становить 10 грн.)
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3173
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 207 раз.
 
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  #<1 ... 560561562563
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