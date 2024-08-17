Відразу)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2024 18:58
Додано: Пон 12 сер, 2024 21:08
Теж є така пропозиція. Нема фантазії, що купити за 5к. Да і сремно за % або не зарахування бонусу. Комусь вже вдалося?
Додано: Пон 12 сер, 2024 23:11
Нема фантазії і не буде.
Почитайте про продукт - там необов'язково щось купувати
Додано: Вів 13 сер, 2024 10:22
Додано: Вів 13 сер, 2024 13:39
Re: ПУМБ
А шо це може бути? Вчора і сьогодні, при спробі оплатити ОСББ пише: "1 проблемна послуга. Її не виходить оплатити". І далі: "Вибачте, сервіс зараз є недоступним для проведення оплати, спробуйте повторити операцію пізніше".
Інші постачальники оплатило без проблем.
Видалив шаблон, створив заново, осбб підтягується по реквізитам, але оплатити не може.
Додано: Вів 13 сер, 2024 14:00
Ferlakur
Вітаємо! Просимо Вас написати в приватні повідомлення код ЄДРПОУ постачальника комунальних послуг та Ваше ПІБ.
Додано: Вів 13 сер, 2024 14:05
Додано: Суб 17 сер, 2024 13:54
Пришло сообщение об изменении условий обслуживания. Нажал почитать. Оно мне заявило, что я нахожусь в очереди на получение доступа к сайту.
Капець.
Додано: Суб 17 сер, 2024 14:23
M-Audio
Вітаємо!
Перепрошуємо за технічну помилку. Вже працюємо над усуненням. Повідомляємо про набуття чинності з 17.09.2024 нової редакції. До ДКБО внесені наступні зміни:
- доповнено умовою, що при відмові від підтримання ділових відносин, припиняється нарахування та виплата процентів (доходу) на залишок коштів, що знаходяться на рахунку клієнта;
- видалено умови щодо вкладів (депозитів) «Скарбничка», «Скарбничка+», «15 ПРО МАКС» у зв'язку з припиненням їх оформлення;
- до Додатку 3 ДКБО та Додатку 4 до ДКБО в частині встановлення вартості послуги «Комісія за проведення розрахунків по неактивних рахунках Клієнтів» у розмірі 20 грн. (до набуття чинності змінами вартість послуги становить 10 грн.)
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