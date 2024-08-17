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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 561562563564 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 69 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 9 2- Погане. Некомпетентне. 17% 12 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 15 Всього голосів : 69 Додано: Суб 17 сер, 2024 18:59 Amethyst

Вітаємо!

Якщо банк припиняє ділові відносини з клієнтом, то отримати кошти, що зберігаються на рахунках строкових депозитів (нарахування відсотків (доходу) за якими також припиняється) можливо лише після закінчення терміну депозиту, звернувшись у відділення банку. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3174 З нами з: 19.07.11 Подякував: 796 раз. Подякували: 207 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2024 19:44 PUMB написав: Amethyst

Вітаємо!

Якщо банк припиняє ділові відносини з клієнтом, то отримати кошти, що зберігаються на рахунках строкових депозитів (нарахування відсотків (доходу) за якими також припиняється) можливо лише після закінчення терміну депозиту, звернувшись у відділення банку. Вітаємо!Якщо банк припиняє ділові відносини з клієнтом, то отримати кошти, що зберігаються на рахунках строкових депозитів (нарахування відсотків (доходу) за якими також припиняється) можливо лише після закінчення терміну депозиту, звернувшись у відділення банку. Прикольно. Відносини розірвані, %% не нараховуються, а банка грошима клієнта користується. Це так в Законі про банки дозволено? Прикольно. Відносини розірвані, %% не нараховуються, а банка грошима клієнта користується. Це так в Законі про банки дозволено? Amethyst

Повідомлень: 5637 З нами з: 05.05.21 Подякував: 423 раз. Подякували: 1085 раз. Профіль 1 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2024 21:53 Amethyst написав: PUMB написав: Amethyst

Вітаємо!

Якщо банк припиняє ділові відносини з клієнтом, то отримати кошти, що зберігаються на рахунках строкових депозитів (нарахування відсотків (доходу) за якими також припиняється) можливо лише після закінчення терміну депозиту, звернувшись у відділення банку. Вітаємо!Якщо банк припиняє ділові відносини з клієнтом, то отримати кошти, що зберігаються на рахунках строкових депозитів (нарахування відсотків (доходу) за якими також припиняється) можливо лише після закінчення терміну депозиту, звернувшись у відділення банку. Прикольно. Відносини розірвані, %% не нараховуються, а банка грошима клієнта користується. Це так в Законі про банки дозволено? Прикольно. Відносини розірвані, %% не нараховуються, а банка грошима клієнта користується. Це так в Законі про банки дозволено?

Там про залишки на рахунках йдеться, і депозити сюди, начебто, не підпадають. Але не бачив, щоб цей банк платив відсотки на залишки взагалі, тому є два варіанти: або цей пункт включили "щоб було" і на майбутнє, убезпечити себе від позовів з відшкодування втраченого прибутку (щось сумнівно виглядає), або ж в той самий момент всі депозити будуть названі "залишками на рахунках". Незалежно від того, який варіант банк застосує на практиці, таке вибіркове тлумачення термінів ("припинення відносин", але лише тих, що ми самі забажаємо, або "протидія злочинним доходам", яка до злочинів вже взагалі ніякого стосунку не має, а лише служить засобом якоїсь дивної помсти клієнту) демонструє абсолютну зверхність ставлення банку до своїх клієнтів. Це поширюється у всіх банках, в тій чи іншій мірі, і призведе, рано чи пізно, до суттєвої зневіри у банківську систему взагалі. Думаю, що банкопад і так вже не за горами, але чомусь окремі банки хочуть розпочати цей процес із себе. Там про залишки на рахунках йдеться, і депозити сюди, начебто, не підпадають. Але не бачив, щоб цей банк платив відсотки на залишки взагалі, тому є два варіанти: або цей пункт включили "щоб було" і на майбутнє, убезпечити себе від позовів з відшкодування втраченого прибутку (щось сумнівно виглядає), або ж в той самий момент всі депозити будуть названі "залишками на рахунках". Незалежно від того, який варіант банк застосує на практиці, таке вибіркове тлумачення термінів ("припинення відносин", але лише тих, що ми самі забажаємо, або "протидія злочинним доходам", яка до злочинів вже взагалі ніякого стосунку не має, а лише служить засобом якоїсь дивної помсти клієнту) демонструє абсолютну зверхність ставлення банку до своїх клієнтів. Це поширюється у всіх банках, в тій чи іншій мірі, і призведе, рано чи пізно, до суттєвої зневіри у банківську систему взагалі. Думаю, що банкопад і так вже не за горами, але чомусь окремі банки хочуть розпочати цей процес із себе. M-Audio Повідомлень: 3066 З нами з: 23.03.11 Подякував: 579 раз. Подякували: 413 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2024 23:06 M-Audio написав: Amethyst написав: PUMB написав: Amethyst

Вітаємо!

Якщо банк припиняє ділові відносини з клієнтом, то отримати кошти, що зберігаються на рахунках строкових депозитів (нарахування відсотків (доходу) за якими також припиняється) можливо лише після закінчення терміну депозиту, звернувшись у відділення банку. Вітаємо!Якщо банк припиняє ділові відносини з клієнтом, то отримати кошти, що зберігаються на рахунках строкових депозитівможливо лише після закінчення терміну депозиту, звернувшись у відділення банку. Прикольно. Відносини розірвані, %% не нараховуються, а банка грошима клієнта користується. Це так в Законі про банки дозволено? Прикольно. Відносини розірвані, %% не нараховуються, а банка грошима клієнта користується. Це так в Законі про банки дозволено?

Там про залишки на рахунках йдеться, і депозити сюди, начебто, не підпадають... Там про залишки на рахунках йдеться, і депозити сюди, начебто, не підпадають...

підпадають-підпадають!

Це звичайний нігілізм від банкстерофф.

Після припинення відносин, просто пишеться заява про вимогу повернення всіх коштів на будь-яких рахунках протягом 3х днів. Региться в банку. І вже через тиждень можна подавати до суду, з вимогою пені і відсотків. А там через півроку і перше засідання підпадають-підпадають!Це звичайний нігілізм від банкстерофф.Після припинення відносин, просто пишеться заява про вимогу повернення всіх коштів на будь-яких рахунках протягом 3х днів. Региться в банку. І вже через тиждень можна подавати до суду, з вимогою пені і відсотків. А там через півроку і перше засідання Amethyst

Повідомлень: 5637 З нами з: 05.05.21 Подякував: 423 раз. Подякували: 1085 раз. Профіль 1 1 9 ВідповістиЦитата #<1 ... 561562563564 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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