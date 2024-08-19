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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 сер, 2024 18:59
Amethyst
Вітаємо!
Якщо банк припиняє ділові відносини з клієнтом, то отримати кошти, що зберігаються на рахунках строкових депозитів (нарахування відсотків (доходу) за якими також припиняється) можливо лише після закінчення терміну депозиту, звернувшись у відділення банку.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:44
PUMB написав:Amethyst
Вітаємо!
Якщо банк припиняє ділові відносини з клієнтом, то отримати кошти, що зберігаються на рахунках строкових депозитів (нарахування відсотків (доходу) за якими також припиняється) можливо лише після закінчення терміну депозиту, звернувшись у відділення банку.
Прикольно. Відносини розірвані, %% не нараховуються, а банка грошима клієнта користується. Це так в Законі про банки дозволено?
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Додано: Суб 17 сер, 2024 21:53
Amethyst написав: PUMB написав:Amethyst
Вітаємо!
Якщо банк припиняє ділові відносини з клієнтом, то отримати кошти, що зберігаються на рахунках строкових депозитів (нарахування відсотків (доходу) за якими також припиняється) можливо лише після закінчення терміну депозиту, звернувшись у відділення банку.
Прикольно. Відносини розірвані, %% не нараховуються, а банка грошима клієнта користується. Це так в Законі про банки дозволено?
Там про залишки на рахунках йдеться, і депозити сюди, начебто, не підпадають. Але не бачив, щоб цей банк платив відсотки на залишки взагалі, тому є два варіанти: або цей пункт включили "щоб було" і на майбутнє, убезпечити себе від позовів з відшкодування втраченого прибутку (щось сумнівно виглядає), або ж в той самий момент всі депозити будуть названі "залишками на рахунках". Незалежно від того, який варіант банк застосує на практиці, таке вибіркове тлумачення термінів ("припинення відносин", але лише тих, що ми самі забажаємо, або "протидія злочинним доходам", яка до злочинів вже взагалі ніякого стосунку не має, а лише служить засобом якоїсь дивної помсти клієнту) демонструє абсолютну зверхність ставлення банку до своїх клієнтів. Це поширюється у всіх банках, в тій чи іншій мірі, і призведе, рано чи пізно, до суттєвої зневіри у банківську систему взагалі. Думаю, що банкопад і так вже не за горами, але чомусь окремі банки хочуть розпочати цей процес із себе.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 23:06
M-Audio написав: Amethyst написав: PUMB написав:Amethyst
Вітаємо!
Якщо банк припиняє ділові відносини з клієнтом, то отримати кошти, що зберігаються на рахунках строкових депозитів (нарахування відсотків (доходу) за якими також припиняється)
можливо лише після закінчення терміну депозиту, звернувшись у відділення банку.
Прикольно. Відносини розірвані, %% не нараховуються, а банка грошима клієнта користується. Це так в Законі про банки дозволено?
Там про залишки на рахунках йдеться, і депозити сюди, начебто, не підпадають...
підпадають-підпадають!
Це звичайний нігілізм від банкстерофф.
Після припинення відносин, просто пишеться заява про вимогу повернення всіх коштів на будь-яких рахунках протягом 3х днів. Региться в банку. І вже через тиждень можна подавати до суду, з вимогою пені і відсотків. А там через півроку і перше засідання
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Додано: Пон 19 сер, 2024 10:53
Добрый день.
Подскажите какой картой лучше платить на данный момент при покупке на aliexpress?
Когда-то Алкой платил, но то было уже давненько, условия то меняются.
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slktym007
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Додано: Пон 19 сер, 2024 11:30
slktym007
Вітаємо!
Оскільки сервіс закордонний, якщо Ви здійснюєте покупку з рахунку у гривні, тоді відбувається подвійна конвертація. А саме, гривня конвертується у долар за курсом Міжнародної платіжної системи картки, а долар в гривню за комерційним курсом.
Для уникнення подвійної конвертації рекомендуємо відкрити доларову картку та сплачувати покупки нею.
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PUMB
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