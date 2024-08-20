Додано: Суб 17 сер, 2024 21:53

Amethyst написав: PUMB написав: Amethyst

Вітаємо!

Якщо банк припиняє ділові відносини з клієнтом, то отримати кошти, що зберігаються на рахунках строкових депозитів (нарахування відсотків (доходу) за якими також припиняється) можливо лише після закінчення терміну депозиту, звернувшись у відділення банку. Вітаємо!Якщо банк припиняє ділові відносини з клієнтом, то отримати кошти, що зберігаються на рахунках строкових депозитів (нарахування відсотків (доходу) за якими також припиняється) можливо лише після закінчення терміну депозиту, звернувшись у відділення банку. Прикольно. Відносини розірвані, %% не нараховуються, а банка грошима клієнта користується. Це так в Законі про банки дозволено? Прикольно. Відносини розірвані, %% не нараховуються, а банка грошима клієнта користується. Це так в Законі про банки дозволено?

Там про залишки на рахунках йдеться, і депозити сюди, начебто, не підпадають. Але не бачив, щоб цей банк платив відсотки на залишки взагалі, тому є два варіанти: або цей пункт включили "щоб було" і на майбутнє, убезпечити себе від позовів з відшкодування втраченого прибутку (щось сумнівно виглядає), або ж в той самий момент всі депозити будуть названі "залишками на рахунках". Незалежно від того, який варіант банк застосує на практиці, таке вибіркове тлумачення термінів ("припинення відносин", але лише тих, що ми самі забажаємо, або "протидія злочинним доходам", яка до злочинів вже взагалі ніякого стосунку не має, а лише служить засобом якоїсь дивної помсти клієнту) демонструє абсолютну зверхність ставлення банку до своїх клієнтів. Це поширюється у всіх банках, в тій чи іншій мірі, і призведе, рано чи пізно, до суттєвої зневіри у банківську систему взагалі. Думаю, що банкопад і так вже не за горами, але чомусь окремі банки хочуть розпочати цей процес із себе.