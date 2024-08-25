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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 562563564565

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 11:57

Національний кешбек

https://biz.nv.ua/ukr/finance/nacionaln ... 44707.html
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 13:08

lincoln2

Вітаємо! Дякуємо за очікування.
Дана операція буде проходити, як переказ по реквізитах через застосунок "Дія", оскільки це оплата податків на рахунок держави. Отже на дану операцію буде нарахована комісія відповідно до тарифу Вашої кредитної картки.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 10:35

  Oberon написав:
  klimig написав:Якщо закінчився термін дії картки, пумб продовжує її дію, як i інші банки?

Ага, в мене карта строком до 11.2023 працює. Тільки розраховуватись в інеті не вийде, бо та строк дії важливий.

проезд метро тоже бьет недийсною
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 11:09

Re: ПУМБ

пубма збільшила кредит на +10к і без прохання
чудеса та й годі
quadro_tony_da
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