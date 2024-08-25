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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2024 11:57
Національний кешбек
Додано: П'ят 23 сер, 2024 13:08
lincoln2
Вітаємо! Дякуємо за очікування.
Дана операція буде проходити, як переказ по реквізитах через застосунок "Дія", оскільки це оплата податків на рахунок держави. Отже на дану операцію буде нарахована комісія відповідно до тарифу Вашої кредитної картки.
Додано: Нед 25 сер, 2024 10:35
Додано: Нед 25 сер, 2024 11:09
Re: ПУМБ
пубма збільшила кредит на +10к і без прохання
чудеса та й годі
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