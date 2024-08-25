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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2024 11:57
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sens
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 13:08
lincoln2
Вітаємо! Дякуємо за очікування.
Дана операція буде проходити, як переказ по реквізитах через застосунок "Дія", оскільки це оплата податків на рахунок держави. Отже на дану операцію буде нарахована комісія відповідно до тарифу Вашої кредитної картки.
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PUMB
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Додано: Нед 25 сер, 2024 10:35
Oberon написав: klimig написав:
Якщо закінчився термін дії картки, пумб продовжує її дію, як i інші банки?
Ага, в мене карта строком до 11.2023 працює. Тільки розраховуватись в інеті не вийде, бо та строк дії важливий.
проезд метро тоже бьет недийсною
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Мизантрóп
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Додано: Нед 25 сер, 2024 11:09
пубма збільшила кредит на +10к і без прохання
чудеса та й годі
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quadro_tony_da
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Додано: Нед 25 сер, 2024 11:58
Мизантрóп
Вітаємо! Рекомендуємо Вам звернутися у технічну підтримку нашого банку для з'ясування причини неспішності операції.
Номери гарячої лінії банку:
044 290 7 290
050 290 7 290
096 290 7 290
093 290 7 290
Також Ви можете написати нам у Telegram або Viber. Для цього в застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат".
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PUMB
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Додано: Нед 25 сер, 2024 12:29
PUMB написав: Howl написав:
PUMB
Howl написав:
ПУМБ что-то сломал по токенизации в кошелёк "Google Wallet" по карте всеМОЖУ (не онлайн). Карта в кошелёк добавляется нормально, но в историях операций (именно в кошельке) по нет ничего нет. Проблема возникает, если карту добавлять в этом году. Кто-то обращал внимание на это?
, підтримка банку відстій! Брати інформацію на аналіз не бажають. Направляють до підтримки Google.
Поспілкувався через машинний перекладач, надав скріни, відео й отримав наступну відповідь від них:Старшие специалисты ответили, что Вам нужно связаться с сотрудниками банка, чтобы они сменили Настройки отправки информации в Google Кошелёк и отображения транзакций.
Я розумію, що людині властиво помилятися. Але, коли повідомляють про проблему, ну можна хоча б узяти її на аналіз для перевірки.
На електронну адресу банку я вібправив 16 скрінів листування з підтримкою банку й фахівцями Google. Прохання взяти в роботи й виправити зі сторони банку ці налаштування.
Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
Прийшлося перевипускати платіжну картку. Пластикову зробив Visa, а також відкрив віртуальну mastercard. Додав картку mastercard у Google Wallet, зробив оплату й тепер від Google Wallet надходить сповіщення про оплату. По картці Visa проблем також немає.
Питання вдалося банку вирішити, довго тривав цей процес, але позитивні результати.
Дякую, що прилілити увагу до мого питання.
ps Можливо, за поточними картками, якщо їх перетокенузувати, буде також надходити сповіщення.
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Howl
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Додано: Нед 25 сер, 2024 12:36
Howl
Вітаємо!
Раді, що нам вдалося Вам допомогти!
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PUMB
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Додано: Нед 25 сер, 2024 12:36
Howl написав:
ПУМБ что-то сломал по токенизации в кошелёк "Google Wallet" по карте всеМОЖУ (не онлайн). Карта в кошелёк добавляется нормально, но в историях операций (именно в кошельке) по нет ничего нет. Проблема возникает, если карту добавлять в этом году. Кто-то обращал внимание на это?
В мене теж НЕ відображується хісторі по ВсеМожу(не онлайн).
Іноді купляю з неї солодощі з кешбеком.
Зрозумів, що Мумба тута не допоможе
Ото покладаюся тільки на свою ДомБуХ
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Amethyst
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Додано: Нед 25 сер, 2024 12:47
Amethyst
Вітаємо!
Написали Вам у приватні повідомлення для надання рекомендацій.
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PUMB
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