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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 563564565566

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ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 16:49

  Мизантрóп написав:
  Amethyst написав:
  Howl написав:ПУМБ что-то сломал по токенизации в кошелёк "Google Wallet" по карте всеМОЖУ (не онлайн). Карта в кошелёк добавляется нормально, но в историях операций (именно в кошельке) по нет ничего нет. Проблема возникает, если карту добавлять в этом году. Кто-то обращал внимание на это?

В мене теж НЕ відображується хісторі по ВсеМожу(не онлайн).
Іноді купляю з неї солодощі з кешбеком.
Зрозумів, що Мумба тута не допоможе :mrgreen:
Ото покладаюся тільки на свою ДомБуХ :lol: :lol:

в редми 9 не было,ща в 13 андрюхе от Нокиа все в Г-кошеле пишет

да похоже нужно таки перерегить карту в Г-кошеле, но єто хлопотно, когда карт больше 20 ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 14:27

Re: ПУМБ

у пумби нове завдання переказати 3000+ грн з дол/евро/злотий карти на будь яку зарубіжну ВІЗУ
і отримати 300 грн кешбеку

ніхто не робив? мені здається комісії за переказ будуть більші і ці 300 грн -податок 20% того не варті?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 14:54

  quadro_tony_da написав:у пумби нове завдання переказати 3000+ грн з дол/евро/злотий карти на будь яку зарубіжну ВІЗУ
і отримати 300 грн кешбеку

ніхто не робив? мені здається комісії за переказ будуть більші і ці 300 грн -податок 20% того не варті?

Ну Пумба бере 0.9% за такий (транскордонний) переказ... Ну може Віза закордонна ще візьме 1..2% за зарахування... ну і за повернення у Неньку можуть злупити 1...2%.
Тобто витрати макс до 5% від 3К = 150 грн
А цимесу буде 300*0,805-150 = 91,5 (2 банки піва).. це мінімум 8)

Але ж ви отримаєте перевірений трек на транскордонний переказ :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 15:40

  quadro_tony_da написав:у пумби нове завдання переказати 3000+ грн з дол/евро/злотий карти на будь яку зарубіжну ВІЗУ
і отримати 300 грн кешбеку

ніхто не робив? мені здається комісії за переказ будуть більші і ці 300 грн -податок 20% того не варті?

Я робив ще у липні, ніяких підводних каменів немає, по суті ваші витрати на комісію складуть близько 30 грн. (якщо карта-отримувач немає комісії), чистими бонус вийде гривень 200.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 16:10

Re: ПУМБ

ого чудово, навіть на мій турецький Ininal зайшло без комісій
а я раніше мучився через крипту його поповнював
quadro_tony_da
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