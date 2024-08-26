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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 сер, 2024 16:49
Мизантрóп написав: Amethyst написав: Howl написав:
ПУМБ что-то сломал по токенизации в кошелёк "Google Wallet" по карте всеМОЖУ (не онлайн). Карта в кошелёк добавляется нормально, но в историях операций (именно в кошельке) по нет ничего нет. Проблема возникает, если карту добавлять в этом году. Кто-то обращал внимание на это?
В мене теж НЕ відображується хісторі по ВсеМожу(не онлайн).
Іноді купляю з неї солодощі з кешбеком.
Зрозумів, що Мумба тута не допоможе
Ото покладаюся тільки на свою ДомБуХ
в редми 9 не было,ща в 13 андрюхе от Нокиа все в Г-кошеле пишет
да похоже нужно таки перерегить карту в Г-кошеле, но єто хлопотно, когда карт больше 20 ))
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Amethyst
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Додано: Пон 26 сер, 2024 14:27
у пумби нове завдання переказати 3000+ грн з дол/евро/злотий карти на будь яку зарубіжну ВІЗУ
і отримати 300 грн кешбеку
ніхто не робив? мені здається комісії за переказ будуть більші і ці 300 грн -податок 20% того не варті?
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quadro_tony_da
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Додано: Пон 26 сер, 2024 14:54
quadro_tony_da написав:
у пумби нове завдання переказати 3000+ грн з дол/евро/злотий карти на будь яку зарубіжну ВІЗУ
і отримати 300 грн кешбеку
ніхто не робив? мені здається комісії за переказ будуть більші і ці 300 грн -податок 20% того не варті?
Ну Пумба бере 0.9% за такий (транскордонний) переказ... Ну може Віза закордонна ще візьме 1..2% за зарахування... ну і за повернення у Неньку можуть злупити 1...2%.
Тобто витрати макс до 5% від 3К = 150 грн
А цимесу буде 300*0,805-150 = 91,5 (2 банки піва).. це мінімум
Але ж ви отримаєте перевірений трек на транскордонний переказ
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Додано: Пон 26 сер, 2024 15:40
quadro_tony_da написав:
у пумби нове завдання переказати 3000+ грн з дол/евро/злотий карти на будь яку зарубіжну ВІЗУ
і отримати 300 грн кешбеку
ніхто не робив? мені здається комісії за переказ будуть більші і ці 300 грн -податок 20% того не варті?
Я робив ще у липні, ніяких підводних каменів немає, по суті ваші витрати на комісію складуть близько 30 грн. (якщо карта-отримувач немає комісії), чистими бонус вийде гривень 200.
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antey718
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Додано: Пон 26 сер, 2024 16:10
ого чудово, навіть на мій турецький Ininal зайшло без комісій
а я раніше мучився через крипту його поповнював
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quadro_tony_da
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:30
Amethyst написав:
да похоже нужно таки перерегить карту в Г-кошеле, но єто хлопотно, когда карт больше 20 ))
Google на один акк даёт добавить не более 20-ть карт в Кошелёк. Поэтому придётся раскидывать карты по аккам Google. По другому никак
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Howl
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