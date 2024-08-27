Howl написав:ПУМБ что-то сломал по токенизации в кошелёк "Google Wallet" по карте всеМОЖУ (не онлайн). Карта в кошелёк добавляется нормально, но в историях операций (именно в кошельке) по нет ничего нет. Проблема возникает, если карту добавлять в этом году. Кто-то обращал внимание на это?
В мене теж НЕ відображується хісторі по ВсеМожу(не онлайн). Іноді купляю з неї солодощі з кешбеком. Зрозумів, що Мумба тута не допоможе Ото покладаюся тільки на свою ДомБуХ
в редми 9 не было,ща в 13 андрюхе от Нокиа все в Г-кошеле пишет
да похоже нужно таки перерегить карту в Г-кошеле, но єто хлопотно, когда карт больше 20 ))
quadro_tony_da написав:у пумби нове завдання переказати 3000+ грн з дол/евро/злотий карти на будь яку зарубіжну ВІЗУ і отримати 300 грн кешбеку
ніхто не робив? мені здається комісії за переказ будуть більші і ці 300 грн -податок 20% того не варті?
Ну Пумба бере 0.9% за такий (транскордонний) переказ... Ну може Віза закордонна ще візьме 1..2% за зарахування... ну і за повернення у Неньку можуть злупити 1...2%. Тобто витрати макс до 5% від 3К = 150 грн А цимесу буде 300*0,805-150 = 91,5 (2 банки піва).. це мінімум
Але ж ви отримаєте перевірений трек на транскордонний переказ
PUMB написав:Amethyst Вітаємо! Якщо банк припиняє ділові відносини з клієнтом, то отримати кошти, що зберігаються на рахунках строкових депозитів (нарахування відсотків (доходу) за якими також припиняється) можливо лише після закінчення терміну депозиту, звернувшись у відділення банку.
Прикольно. Відносини розірвані, %% не нараховуються, а банка грошима клієнта користується. Це так в Законі про банки дозволено?
Вітаємо! Відповідно до умов депозитного продукту "Валютний" достроково розірвати договір немає можливості, кошти за договором можна перерахувати лише після закінчення дії договору.
У разі припинення ділових відносин з клієнтом Банк в односторонньому порядку має право припинити дію договору, за яким розміщено Вклад та закрити вкладний (депозитний) рахунок, при цьому перерахунок нарахованих та сплачених Клієнту відсотків за Вкладом не здійснюється, згідно п 8.25 Розділу ІІ договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО).
Якщо клієнт і Банк за згодою сторін домовляються щодо припинення строку дії строкового депозитного договору шляхом підписання Заяви про зміну умов обслуговування ДКБО, то перерахунок нарахованих та сплачених Клієнту відсотків за Вкладом здійснюється під 0% річних.
PUMB написав:Якщо клієнт і Банк за згодою сторін домовляються, ....то перерахунок нарахованих та сплачених Клієнту відсотків за Вкладом здійснюється під 0% річних.
Ну ви однозначно приколісти. Ну як можна про це домовитися У Реєстрі за 2 останніх роки купа судових позовів про одноосібне припинення ділових відносин від ПУМБа Пошук за контекстом: ділових відносин Форма судового рішення: рішення Форма судочинства: цивільне
Вітаємо! Хочемо зазначити, що є окремі критичні випадки, що дозволяють розірвати умови договору по строковим депозитам. Якщо клієнт має таке бажання та може його документально підтвердити, за домовленістю двох сторін, клієнт може отримати такий депозит, раніше. До таких випадків зазвичай відносяться (хвороба, що потребує лікування чи операції, смерть родича, оплата навчання, купівля нерухомості, землі чи транспортного засобу, їх відновлення в наслідок пошкодження (пожежа, стихійне лихо, ДТП) та інші випадки, що розглядаються в індивідуальному порядку.