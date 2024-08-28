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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 564565566567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 17:32

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Хочемо зазначити, що є окремі критичні випадки...

Навзаєм
Але ж ми мову з вами вели про ФінМон і одноосібне припинення ділових відносин зі сторони банку в контексті депозитів 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:32

Створюйте заявки на обмін валюти за бажаним курсом у ПУМБ Online 📲💵

Скористайтесь новою послугою банку в мобільному застосунку ПУМБ Online – оформіть заявку на обмін валюти по бажаному курсу👌

Як це працює:

🔺У ПУМБ Online оберіть меню «Платежі», «Обмін валют» потім «Заявка на обмін валюти за бажаним курсом», або через розділ «Більше» та «Заявка на обмін валюти за бажаним курсом»
🔺Виберіть параметри заявки: валюта USD або EUR.
🔺Тип операції: купівля або продаж.
🔺Введіть бажаний курс обміну (в межах ±4 грн від поточного), вкажіть суму для обміну та перевірте рахунки для зарахування.
🔺Оберіть термін дії заявки: 1, 2 або 3 тижні.

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#долар по 5.00
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:45

sens

Всі ми хочемо бачити долар по 5 :D :wink:
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:56

  PUMB написав:sens

Всі ми хочемо бачити долар по 5 :D :wink:

Мене влаштовало і ті часи - немає війни, немає відключення електроенергії, немає проблем глобальних і немає потреби замовляти долари нового зразка)))
sens
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  #<1 ... 564565566567
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