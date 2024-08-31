Навзаєм
Але ж ми мову з вами вели про ФінМон і одноосібне припинення ділових відносин зі сторони банку в контексті депозитів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2024 17:32
Re: ПУМБ
Додано: Сер 28 сер, 2024 15:32
Створюйте заявки на обмін валюти за бажаним курсом у ПУМБ Online 📲💵
Скористайтесь новою послугою банку в мобільному застосунку ПУМБ Online – оформіть заявку на обмін валюти по бажаному курсу👌
Як це працює:
🔺У ПУМБ Online оберіть меню «Платежі», «Обмін валют» потім «Заявка на обмін валюти за бажаним курсом», або через розділ «Більше» та «Заявка на обмін валюти за бажаним курсом»
🔺Виберіть параметри заявки: валюта USD або EUR.
🔺Тип операції: купівля або продаж.
🔺Введіть бажаний курс обміну (в межах ±4 грн від поточного), вкажіть суму для обміну та перевірте рахунки для зарахування.
🔺Оберіть термін дії заявки: 1, 2 або 3 тижні.
Зробіть свій вигідний та надійний обмін вже сьогодні!
#долар по 5.00
Додано: Сер 28 сер, 2024 15:56
Додано: Суб 31 сер, 2024 19:20
У ПУМБа сейчас среди партнёрских кешбеков - за покупку в магазине Фора. В описании: 5% кешбека при заказе в интернет-магазине или приложении и при оплате онлайн (т.е. нужно выбрать Оплата на сайте).
Вопрос: если в приложении Форы добавить все товары в Fora Pay и выбрать оплату приложением, т.е. использовать привязанную к приложению карту (карту из кошелька Masterpass в приложении), то кешбек начислят? Это будет считаться заказом через приложение и оплатой онлайн?
Додано: Суб 31 сер, 2024 20:02
candidat
Вітаємо!
Так, якщо категорію підключено, замовлення оформлене у застосунку партнера Фора та сплачено карткою нашого банку, то кешбек буде зараховано.
Додано: Суб 31 сер, 2024 22:49
Так це ж сучасний корпоративний стиль спілкування з клієнтами: відповідати не на те питання, що задано, а на те, на яке є заздалегідь заготовлена і узгоджена відповідь.
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