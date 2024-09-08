candidat написав:У ПУМБа сейчас среди партнёрских кешбеков - за покупку в магазине Фора. В описании: 5% кешбека при заказе в интернет-магазине или приложении и при оплате онлайн (т.е. нужно выбрать Оплата на сайте). Вопрос: если в приложении Форы добавить все товары в Fora Pay и выбрать оплату приложением, т.е. использовать привязанную к приложению карту (карту из кошелька Masterpass в приложении), то кешбек начислят? Это будет считаться заказом через приложение и оплатой онлайн?
candidat написав:Вопрос: если в приложении Форы добавить все товары в Fora Pay и выбрать оплату приложением, т.е. использовать привязанную к приложению карту (карту из кошелька Masterpass в приложении), то кешбек начислят? Это будет считаться заказом через приложение и оплатой онлайн?
Не працює схема...
підтверджую. при оплаті застосунком Fora Pay кешбек нараховується 1% замість 5%, хоча партнерська категорія обрана. https://ibb.co/4Pn1VvH