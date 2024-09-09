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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 565566567568

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 18:00

  quadro_tony_da написав:sens у сенс краще бонуси, ще 2% кешбеку зверху

Чи можна взяти участь у програмі «Національний кешбек», якщо відмовились від РНОКПП?
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Ні, така можливість відсутня.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 21:40

  candidat написав:У ПУМБа сейчас среди партнёрских кешбеков - за покупку в магазине Фора. В описании: 5% кешбека при заказе в интернет-магазине или приложении и при оплате онлайн (т.е. нужно выбрать Оплата на сайте).
Вопрос: если в приложении Форы добавить все товары в Fora Pay и выбрать оплату приложением, т.е. использовать привязанную к приложению карту (карту из кошелька Masterpass в приложении), то кешбек начислят? Это будет считаться заказом через приложение и оплатой онлайн?

Не працює схема...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 10:00

patrikk
Вітаємо!
Ми бажаємо розібратися у ситуації. Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
PUMB
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 14:44

  patrikk написав:
  candidat написав:Вопрос: если в приложении Форы добавить все товары в Fora Pay и выбрать оплату приложением, т.е. использовать привязанную к приложению карту (карту из кошелька Masterpass в приложении), то кешбек начислят? Это будет считаться заказом через приложение и оплатой онлайн?

Не працює схема...

підтверджую.
при оплаті застосунком Fora Pay кешбек нараховується 1% замість 5%, хоча партнерська категорія обрана.
https://ibb.co/4Pn1VvH

https://ibb.co/MfCwYNj

схиляюсь до того що потрібно було оформляти замовлення через застосунок саме з доставкою чи самовивозом.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 18:12

Re: ПУМБ

тільки хотів в форі щось купити з кешбеком

напишіть, як полагодите
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:12

Re: ПУМБ

купив теж в Форі, не начислили
зафіскували звернення
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:29

  quadro_tony_da написав:купив теж в Форі, не начислили
зафіскували звернення


а как покупали ?
S i m
 
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