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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 566567568569

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:42

yuluk
Вітаємо!
Вам необхідно звернутися у технічну підтримку нашого банку для з'ясування причини недоступності сервісу. Для цього у застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат".
Або ж надішліть ПІБ, ІПН та суть звернення у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки у соціальних мережах за посиланням:
https://www.facebook.com/pumbua
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:46

Ferlakur
Вітаємо!
Просимо Вас звернутися у технічну підтримку нашого банку для надання квитанції від постачальника послуг.
У квитанції обов'язково має бути:
- назва підприємства;
- ЄДРПОУ постачальника;
- розрахунковий рахунок;
- назва послуги, що оплачується;
- ідентифікатор клієнта;
- дата квитанції.
Для цього у застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат".
Або ж надішліть ПІБ, ІПН, суть звернення та фото квитанції у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки у соціальних мережах за посиланням:
https://www.facebook.com/pumbua
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:32

Re: ПУМБ

yuluk написав:не можу оплатити комуналку в мобільному додатку пише що сервіс недоступний
А я зміг оплатити ,але кешбек не нарахували)
lamal
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:04

lamal
Вітаємо!
Ми бажаємо розібратися у ситуації.
Просимо Вас надіслати ПІБ, ІПН та суть звернення у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки у соціальних мережах за посиланням:
https://www.facebook.com/pumbua
Або звернутися у технічну підтримку нашого банку для з'ясування причини не нарахування кешбеку за виконану операцію. Для цього у застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат".
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 20:22

Re: ПУМБ

Хтось зіштовхувався із проблемою реєстрації у додатку? Ніяк не приходить смс-пароль. Двічі перезапускав - нічого не приходить...
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:19

  lamal написав:А я зміг оплатити ,але кешбек не нарахували)

за 10те в мене 8 комунальних оплат і все нараховано.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:25

  KVV написав:
  lamal написав:А я зміг оплатити ,але кешбек не нарахували)

за 10те в мене 8 комунальних оплат і все нараховано.

теж
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:41

Re: ПУМБ

А НІЧЬОГО ЩО В ТРАНЗАКЦІЇ І КВИТАНЦІЇ НАПИСАНО ФОРА?? :x


вітаю! Отримала відповідь від колег з профільного відділу. Направили запит партнерові для підтвердження інформації, що саме в його мережі було здійснено покупку. Покупки у партнерів ідентифікуються по терміналах, термінал по якому пройшла дана оплата нам партнер не надавав. Очікуємо зворотній зв'язок, у разі підтвердження терміналу, здійснимо донарахування винагороди.

Зображення
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:45

  quadro_tony_da написав:А НІЧЬОГО ЩО В ТРАНЗАКЦІЇ І КВИТАНЦІЇ НАПИСАНО ФОРА?? :x


вітаю! Отримала відповідь від колег з профільного відділу. Направили запит партнерові для підтвердження інформації, що саме в його мережі було здійснено покупку. Покупки у партнерів ідентифікуються по терміналах, термінал по якому пройшла дана оплата нам партнер не надавав. Очікуємо зворотній зв'язок, у разі підтвердження терміналу, здійснимо донарахування винагороди.

Мабуть там бухви OPA латиницею написані, штуШний антілехт Мумби іх не сприймає 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:30

quadro_tony_da
Вітаємо!
Кожен термінал має свій унікальний код, що відображається у нашій системі.
Нарахування кешбеку відбувається лише за терміналами, що партнер надає нашому банку.
Тому необхідно надіслати запит до партнера для підтвердження покупки.
Перепрошуємо за незручності!
PUMB
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12.09.2024 12:30
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