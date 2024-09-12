yuluk Вітаємо! Вам необхідно звернутися у технічну підтримку нашого банку для з'ясування причини недоступності сервісу. Для цього у застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат". Або ж надішліть ПІБ, ІПН та суть звернення у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки у соціальних мережах за посиланням: https://www.facebook.com/pumbua
Ferlakur Вітаємо! Просимо Вас звернутися у технічну підтримку нашого банку для надання квитанції від постачальника послуг. У квитанції обов'язково має бути: - назва підприємства; - ЄДРПОУ постачальника; - розрахунковий рахунок; - назва послуги, що оплачується; - ідентифікатор клієнта; - дата квитанції. Для цього у застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат". Або ж надішліть ПІБ, ІПН, суть звернення та фото квитанції у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки у соціальних мережах за посиланням: https://www.facebook.com/pumbua
lamal Вітаємо! Ми бажаємо розібратися у ситуації. Просимо Вас надіслати ПІБ, ІПН та суть звернення у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки у соціальних мережах за посиланням: https://www.facebook.com/pumbua Або звернутися у технічну підтримку нашого банку для з'ясування причини не нарахування кешбеку за виконану операцію. Для цього у застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат".
А НІЧЬОГО ЩО В ТРАНЗАКЦІЇ І КВИТАНЦІЇ НАПИСАНО ФОРА??
вітаю! Отримала відповідь від колег з профільного відділу. Направили запит партнерові для підтвердження інформації, що саме в його мережі було здійснено покупку. Покупки у партнерів ідентифікуються по терміналах, термінал по якому пройшла дана оплата нам партнер не надавав. Очікуємо зворотній зв'язок, у разі підтвердження терміналу, здійснимо донарахування винагороди.
quadro_tony_da написав:А НІЧЬОГО ЩО В ТРАНЗАКЦІЇ І КВИТАНЦІЇ НАПИСАНО ФОРА??
вітаю! Отримала відповідь від колег з профільного відділу. Направили запит партнерові для підтвердження інформації, що саме в його мережі було здійснено покупку. Покупки у партнерів ідентифікуються по терміналах, термінал по якому пройшла дана оплата нам партнер не надавав. Очікуємо зворотній зв'язок, у разі підтвердження терміналу, здійснимо донарахування винагороди.
Мабуть там бухви OPA латиницею написані, штуШний антілехт Мумби іх не сприймає
quadro_tony_da Вітаємо! Кожен термінал має свій унікальний код, що відображається у нашій системі. Нарахування кешбеку відбувається лише за терміналами, що партнер надає нашому банку. Тому необхідно надіслати запит до партнера для підтвердження покупки. Перепрошуємо за незручності!