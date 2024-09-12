то може і по моєму терміналу надішлете запит?
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Додано: Чет 12 вер, 2024 12:56
Додано: Чет 12 вер, 2024 13:06
Re: ПУМБ
Додано: Чет 12 вер, 2024 13:13
KVV
Вітаємо!
Рекомендуємо для проведення детальної перевірки надіслати скриншоти виконаних операцій та підключену категорію кешбеку у нашу чат-підтримку, для цього в застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат".
Або ж надіслати ПІБ, ІПН та суть звернення у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки у соціальних мережах за посиланням:
Додано: Чет 12 вер, 2024 15:05
написав.
сказали почекати 10 днів, а якщо всеодно не нарахується то звернутись до банку, створять заявку.
Додано: Чет 12 вер, 2024 15:08
Додано: Чет 12 вер, 2024 15:26
Re: ПУМБ
10 днів чекати на законний кешбек?
ну нафіг після цього ще таким сервісом користуватись
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