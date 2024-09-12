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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 567568569570

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ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:56

  PUMB написав:Нарахування кешбеку відбувається лише за терміналами, що партнер надає нашому банку.
Тому необхідно надіслати запит до партнера для підтвердження покупки.
Перепрошуємо за незручності!

то може і по моєму терміналу надішлете запит?
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KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 13:06

Re: ПУМБ

  KVV написав:то може і по моєму терміналу надішлете запит?
А може це бар-кафетерій у Форі? :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 13:13

KVV
Вітаємо!
Рекомендуємо для проведення детальної перевірки надіслати скриншоти виконаних операцій та підключену категорію кешбеку у нашу чат-підтримку, для цього в застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат".
Або ж надіслати ПІБ, ІПН та суть звернення у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки у соціальних мережах за посиланням: https://www.facebook.com/pumbua
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 15:05

  PUMB написав:KVV
Вітаємо!
Рекомендуємо для проведення детальної перевірки надіслати скриншоти виконаних операцій та підключену категорію кешбеку у нашу чат-підтримку, для цього в застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат".

написав.
сказали почекати 10 днів, а якщо всеодно не нарахується то звернутись до банку, створять заявку.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 15:08

  Amethyst написав:
  KVV написав:то може і по моєму терміналу надішлете запит?
А може це бар-кафетерій у Форі? :mrgreen: :mrgreen:

по мені все просто.
кб нараховують на суми від 299 грн :!:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 15:26

Re: ПУМБ

10 днів чекати на законний кешбек?
ну нафіг після цього ще таким сервісом користуватись
quadro_tony_da
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ПУМБ (5696)
12.09.2024 15:26
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