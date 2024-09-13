KVV Вітаємо! Рекомендуємо для проведення детальної перевірки надіслати скриншоти виконаних операцій та підключену категорію кешбеку у нашу чат-підтримку, для цього в застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат". Або ж надіслати ПІБ, ІПН та суть звернення у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки у соціальних мережах за посиланням: https://www.facebook.com/pumbua
PUMB написав:KVV Вітаємо! Рекомендуємо для проведення детальної перевірки надіслати скриншоти виконаних операцій та підключену категорію кешбеку у нашу чат-підтримку, для цього в застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат".
написав. сказали почекати 10 днів, а якщо всеодно не нарахується то звернутись до банку, створять заявку.
quadro_tony_da Вітаємо! Згідно з офіційними правилами Акції, нарахування кешбеку може здійснюватися Банком протягом 10-ти календарних днів, за умови, що МСС-код операції відповідає обраній категорії кешбеку. Але, як показує практика, в більшості випадків кешбек нараховується швидше.