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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:12
alibob написав: quadro_tony_da написав:
КЛ підняли з 30 до 50 тисяч
Щ - щедрість
140000->142800
А це на яку літеру? Не можу підібрати.
це на і -- іцо цу-цуть
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