RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 568569570571

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:12

  alibob написав:
  quadro_tony_da написав:КЛ підняли з 30 до 50 тисяч
Щ - щедрість

140000->142800
А це на яку літеру? Не можу підібрати.

це на і -- іцо цу-цуть :lol:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5708
З нами з: 05.05.21
Подякував: 427 раз.
Подякували: 1102 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:44

  quadro_tony_da написав:КЛ підняли з 30 до 50 тисяч
Щ - щедрість

це холодний розрахунок.

велике кредитне навантаження не дасть змоги відкрити/збільшити кредлім в інших банках.
KVV
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 29.11.18
Подякував: 64 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:37

  KVV написав:
  quadro_tony_da написав:КЛ підняли з 30 до 50 тисяч
Щ - щедрість

це холодний розрахунок.

велике кредитне навантаження не дасть змоги відкрити/збільшити кредлім в інших банках.
а зменшити непотрібний КЛ не можна?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5327
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1700 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:33

  flysoulfly написав:
  KVV написав:
  quadro_tony_da написав:КЛ підняли з 30 до 50 тисяч
Щ - щедрість

це холодний розрахунок.

велике кредитне навантаження не дасть змоги відкрити/збільшити кредлім в інших банках.
а зменшити непотрібний КЛ не можна?


заява у відділені
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17711
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 568569570571
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.