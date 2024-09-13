|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:12
alibob написав: quadro_tony_da написав:
КЛ підняли з 30 до 50 тисяч
Щ - щедрість
140000->142800
А це на яку літеру? Не можу підібрати.
це на і -- іцо цу-цуть
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5708
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 1102 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:44
quadro_tony_da написав:
КЛ підняли з 30 до 50 тисяч
Щ - щедрість
це холодний розрахунок.
велике кредитне навантаження не дасть змоги відкрити/збільшити кредлім в інших банках.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 1333
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:37
KVV написав: quadro_tony_da написав:
КЛ підняли з 30 до 50 тисяч
Щ - щедрість
це холодний розрахунок.
велике кредитне навантаження не дасть змоги відкрити/збільшити кредлім в інших банках.
а зменшити непотрібний КЛ не можна?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5327
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1700 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:33
flysoulfly написав: KVV написав: quadro_tony_da написав:
КЛ підняли з 30 до 50 тисяч
Щ - щедрість
це холодний розрахунок.
велике кредитне навантаження не дасть змоги відкрити/збільшити кредлім в інших банках.
а зменшити непотрібний КЛ не можна?
заява у відділені
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17711
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 943 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор