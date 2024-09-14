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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 568569570571

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ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:12

  alibob написав:
  quadro_tony_da написав:КЛ підняли з 30 до 50 тисяч
Щ - щедрість

140000->142800
А це на яку літеру? Не можу підібрати.

це на і -- іцо цу-цуть :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:44

  quadro_tony_da написав:КЛ підняли з 30 до 50 тисяч
Щ - щедрість

це холодний розрахунок.

велике кредитне навантаження не дасть змоги відкрити/збільшити кредлім в інших банках.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:37

  KVV написав:
  quadro_tony_da написав:КЛ підняли з 30 до 50 тисяч
Щ - щедрість

це холодний розрахунок.

велике кредитне навантаження не дасть змоги відкрити/збільшити кредлім в інших банках.
а зменшити непотрібний КЛ не можна?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:33

  flysoulfly написав:
  KVV написав:
  quadro_tony_da написав:КЛ підняли з 30 до 50 тисяч
Щ - щедрість

це холодний розрахунок.

велике кредитне навантаження не дасть змоги відкрити/збільшити кредлім в інших банках.
а зменшити непотрібний КЛ не можна?


заява у відділені
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:32

Re: ПУМБ

  flysoulfly написав:а зменшити непотрібний КЛ не можна?
За допомогою дзвінка й спілкуванню з роботом.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:08

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Надіслали в додаток таке повідомлення. Це означає, що я можу користуватись кредитним лімітом на власний розсуд у пільговому періоді, без жодних
комісій?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:24

  novichok написав:Зображення
Надіслали в додаток таке повідомлення. Це означає, що я можу користуватись кредитним лімітом на власний розсуд у пільговому періоді, без жодних
комісій?

Снять с банкомата без комиссий, а за пользование то будет насчитываться комиссия.
за сам перевод комисси не будет. Она будет моментально ежедневно считаться за пользования кредитными.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 13:07

  Игорь Алексеевич написав:
  novichok написав:Зображення
Надіслали в додаток таке повідомлення. Це означає, що я можу користуватись кредитним лімітом на власний розсуд у пільговому періоді, без жодних
комісій?

Снять с банкомата без комиссий, а за пользование то будет насчитываться комиссия.
за сам перевод комисси не будет. Она будет моментально ежедневно считаться за пользования кредитными.

Вы заметили надпись "Пільговий період розповсюджується на..."?
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 13:17

  novichok написав:Зображення
Надіслали в додаток таке повідомлення. Це означає, що я можу користуватись кредитним лімітом на власний розсуд у пільговому періоді, без жодних
комісій?
Це ВсеМожу онліне... Тама всі трати у грейсі, але за зняття і перекази кредитних знімають 3% коміс
Amethyst
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