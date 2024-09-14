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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:12
alibob написав: quadro_tony_da написав:
КЛ підняли з 30 до 50 тисяч
Щ - щедрість
140000->142800
А це на яку літеру? Не можу підібрати.
це на і -- іцо цу-цуть
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:44
quadro_tony_da написав:
КЛ підняли з 30 до 50 тисяч
Щ - щедрість
це холодний розрахунок.
велике кредитне навантаження не дасть змоги відкрити/збільшити кредлім в інших банках.
KVV
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:37
KVV написав: quadro_tony_da написав:
КЛ підняли з 30 до 50 тисяч
Щ - щедрість
це холодний розрахунок.
велике кредитне навантаження не дасть змоги відкрити/збільшити кредлім в інших банках.
а зменшити непотрібний КЛ не можна?
flysoulfly
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:33
flysoulfly написав: KVV написав: quadro_tony_da написав:
КЛ підняли з 30 до 50 тисяч
Щ - щедрість
це холодний розрахунок.
велике кредитне навантаження не дасть змоги відкрити/збільшити кредлім в інших банках.
а зменшити непотрібний КЛ не можна?
заява у відділені
sens
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:32
flysoulfly написав:
а зменшити непотрібний КЛ не можна?
За допомогою дзвінка й спілкуванню з роботом.
Howl
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Додано: Суб 14 вер, 2024 12:08
Надіслали в додаток таке повідомлення. Це означає, що я можу користуватись кредитним лімітом на власний розсуд у пільговому періоді, без жодних
комісій?
novichok
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Додано: Суб 14 вер, 2024 12:24
novichok написав:
Надіслали в додаток таке повідомлення. Це означає, що я можу користуватись кредитним лімітом на власний розсуд у пільговому періоді, без жодних
комісій?
Снять с банкомата без комиссий, а за пользование то будет насчитываться комиссия.
за сам перевод комисси не будет. Она будет моментально ежедневно считаться за пользования кредитными.
Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 14 вер, 2024 13:07
Игорь Алексеевич написав: novichok написав:
Надіслали в додаток таке повідомлення. Це означає, що я можу користуватись кредитним лімітом на власний розсуд у пільговому періоді, без жодних
комісій?
Снять с банкомата без комиссий, а за пользование то будет насчитываться комиссия.
за сам перевод комисси не будет. Она будет моментально ежедневно считаться за пользования кредитными.
Вы заметили надпись "Пільговий період розповсюджується на..."?
Ferlakur
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Додано: Суб 14 вер, 2024 13:17
novichok написав:
Надіслали в додаток таке повідомлення. Це означає, що я можу користуватись кредитним лімітом на власний розсуд у пільговому періоді, без жодних
комісій?
Це ВсеМожу онліне... Тама
всі трати у грейсі
, але за зняття і перекази кредитних знімають
3% коміс
Amethyst
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Додано: Суб 14 вер, 2024 15:53
Игорь Алексеевич написав:
Пересчитал в ручную выписку. Действительно сумма вытраченных средств в мае больше, чем было указано в приложении на конец месяца. Говорю, а почему этот остаток не светился в июне и июле. Почему он выплыл в августе и с процентами за 2мес.? Ответ - сбой программы.
вы будете смеяться, но я с типа с заблокированной карты снимал средства в банкомате. Через раз банкомат выдавал, что "неверный счёт", а через раз выдавал наличку.
Прикиньте. В аппликухе пишет, что "ограничения по счёту", но в реале, с танцами, снять можно. Тупняк, короче.
а хвостик снял переводом себе после моей стукачки в НБУ. Банчок сказал, что "не-не, у него ничего не заблочено".
baraka
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