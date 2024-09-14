"взять на понт" ™ (донецкая школа бизнеса в натуре)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 вер, 2024 19:10
"взять на понт" ™ (донецкая школа бизнеса в натуре)
Додано: Суб 14 вер, 2024 19:22
Re: ПУМБ
Попробуйте и вы тогда узнаете на что грейс, а на что комиссия. Вы как ребёнок - ПУМБ написал, а как это растолковать...? На людей без мозгов и рассчитана такая реклама. Один из 10 снимет и сразу потратит, а через 62 дня ему сообщат реальную сумму к погашению.))
Колл центр позвоните и там расскажут. Или лень звонить?
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