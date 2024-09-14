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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 569570571572

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 19:10

  baraka написав:вы будете смеяться, но я с типа с заблокированной карты снимал средства в банкомате. Через раз банкомат выдавал, что "неверный счёт", а через раз выдавал наличку.

Прикиньте. В аппликухе пишет, что "ограничения по счёту", но в реале, с танцами, снять можно. Тупняк, короче.
:shock:
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 19:22

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Вы заметили надпись "Пільговий період розповсюджується на..."?
Попробуйте и вы тогда узнаете на что грейс, а на что комиссия. Вы как ребёнок - ПУМБ написал, а как это растолковать...? На людей без мозгов и рассчитана такая реклама. Один из 10 снимет и сразу потратит, а через 62 дня ему сообщат реальную сумму к погашению.))
Колл центр позвоните и там расскажут. Или лень звонить?
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  #<1 ... 569570571572
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ПУМБ (5712)
14.09.2024 19:22
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