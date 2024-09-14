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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 вер, 2024 19:10
baraka написав:
вы будете смеяться, но я с типа с заблокированной карты снимал средства в банкомате. Через раз банкомат выдавал, что "неверный счёт", а через раз выдавал наличку.
Прикиньте. В аппликухе пишет, что "ограничения по счёту", но в реале, с танцами, снять можно. Тупняк, короче.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 19:22
Ferlakur написав:
Вы заметили надпись "Пільговий період розповсюджується на..."?
Попробуйте и вы тогда узнаете на что грейс, а на что комиссия. Вы как ребёнок - ПУМБ написал, а как это растолковать...? На людей без мозгов и рассчитана такая реклама. Один из 10 снимет и сразу потратит, а через 62 дня ему сообщат реальную сумму к погашению.))
Колл центр позвоните и там расскажут. Или лень звонить?
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:14
flysoulfly написав:
baraka написав:
вы будете смеяться, но я с типа с заблокированной карты снимал средства в банкомате. Через раз банкомат выдавал, что "неверный счёт", а через раз выдавал наличку.
Прикиньте. В аппликухе пишет, что "ограничения по счёту", но в реале, с танцами, снять можно. Тупняк, короче.
"взять на понт" ™ (донецкая школа бизнеса в натуре)
угу, банк нарушает закон об отмывании денег, полученных преступным путём.
а именно: чуть что - блочит все счета на срок более 2 рабочих дней, в том числе тех, по которым давно не было движений.
написал пару стукачек, проблема решилась, им деваться некуда, но депозиты из банка я принципиально решил перевести.
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