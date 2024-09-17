"взять на понт" ™ (донецкая школа бизнеса в натуре)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 вер, 2024 19:10
"взять на понт" ™ (донецкая школа бизнеса в натуре)
Додано: Суб 14 вер, 2024 19:22
Re: ПУМБ
Попробуйте и вы тогда узнаете на что грейс, а на что комиссия. Вы как ребёнок - ПУМБ написал, а как это растолковать...? На людей без мозгов и рассчитана такая реклама. Один из 10 снимет и сразу потратит, а через 62 дня ему сообщат реальную сумму к погашению.))
Колл центр позвоните и там расскажут. Или лень звонить?
Додано: Суб 14 вер, 2024 22:14
угу, банк нарушает закон об отмывании денег, полученных преступным путём.
а именно: чуть что - блочит все счета на срок более 2 рабочих дней, в том числе тех, по которым давно не было движений.
написал пару стукачек, проблема решилась, им деваться некуда, но депозиты из банка я принципиально решил перевести.
Додано: Вів 17 вер, 2024 13:44
Re: ПУМБ
максимальний кешбек 500 грн навіть якщо товар оплата частинами?
виходить товар на 20к грн не вигідно брати пумбом, в магазинах електроніки де є партнерські кешбеки
навіть якщо кешбек діє на оплату частинами, я так розумію він буде 500 грн на одну покупку, не залежно на скільки місяців розбитий платіж?
5%
Додано: Вів 17 вер, 2024 13:50
quadro_tony_da
Вітаємо!
Так, максимальна сума кешбеку 500 грн, але необхідно враховувати також той факт, що товар купується в "Сплачуйте частинами".
Додано: Вів 17 вер, 2024 13:59
PUMB в додатку в сповіщенні пише оплата частинами підвищений кешбек 5% в Алло, Комфі, Розетка, телемарт, moyo
а що стосовно KTC можна уточнити?
забули додати в список чи його там і нема? на сайті магазину пише отаке
і друге питання, якщо кредитними коштами сплачувати цю оплату частинами - буде комісія?
Додано: Вів 17 вер, 2024 14:29
quadro_tony_da
Відсоток нарахованого кешбеку для кожного клієнта індивідуальний. Його можна отримати лише за оплату частинами у магазинах Сomfy, Алло, Розетка, Moyo, Телемарт.
Кешбек на "Сплачуйте частинами" у магазині КТС не нараховується.
Стандартно комісія за "Сплачуйте частинами" не нараховується, але, якщо Ви збільшуєте термін розстрочки, то комісія розраховується на бажаний Вами термін.
Додано: Вів 17 вер, 2024 14:32
PUMB зрозуміло, тобто якщо списання оплати частинами залізе на кредитний ліміт, комісії не буде?
Питаю, тому що в тому ж таки абанку наприклад комісія буде, і це мінус
Додано: Вів 17 вер, 2024 14:45
quadro_tony_da
Кредитний ліміт за кредитною карткою та "Сплачуйте частинами" це різні продукти та між собою не пов'язані.
Якщо Ви здійснюєте оформлення оплати частинами на термін, пропонований банком, то комісія нарахована не буде.
Комісія розраховується лише в разі, якщо Ви збільшуєте термін "Сплачуйте частинами".
Додано: Вів 17 вер, 2024 15:11
PUMB ок я спробував, оформив товар оплата 3-ма частинами
перший платіж 18.10 буде
я так розумію кешбек тільки тоді наразується? бо поки що не бачу
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