quadro_tony_da
В якому саме магазині Ви оформили "Сплачуйте частинами"?
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Додано: Вів 17 вер, 2024 15:29
quadro_tony_da
В якому саме магазині Ви оформили "Сплачуйте частинами"?
Додано: Вів 17 вер, 2024 16:23
PUMB Розетка
я Не переходив з розділу кешбеків в додатку банку, бо там цього партнера у мене немає.
оформив зразу через сайт магазину
Додано: Вів 17 вер, 2024 16:31
PUMB зрозумів, скасував замовлення, перероблю
як все складно
на розетці скасував
з банкуз розділу кредитів воно само зникне?
Додано: Вів 17 вер, 2024 16:46
quadro_tony_da
Так.
Нічого складного) Умови відразу вказані в категорії партнера у застосунку ПУМБ Online, розділ - «Крамниці кешбеків».
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