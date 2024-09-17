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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 570571572573

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:29

quadro_tony_da
В якому саме магазині Ви оформили "Сплачуйте частинами"?
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3197
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 207 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:23

PUMB Розетка
я Не переходив з розділу кешбеків в додатку банку, бо там цього партнера у мене немає.
оформив зразу через сайт магазину
quadro_tony_da
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Повідомлень: 192
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:30

quadro_tony_da
В такому випадку нарахування кешбеку не буде.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3197
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 207 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:31

PUMB зрозумів, скасував замовлення, перероблю
як все складно :lol:
на розетці скасував
з банкуз розділу кредитів воно само зникне?
quadro_tony_da
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Повідомлень: 192
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:46

quadro_tony_da

Так.
Нічого складного) Умови відразу вказані в категорії партнера у застосунку ПУМБ Online, розділ - «Крамниці кешбеків».
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3197
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 207 раз.
 
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  #<1 ... 570571572573
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