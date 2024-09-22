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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 вер, 2024 15:29
quadro_tony_da
В якому саме магазині Ви оформили "Сплачуйте частинами"?
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PUMB
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:23
PUMB Розетка
я Не переходив з розділу кешбеків в додатку банку, бо там цього партнера у мене немає.
оформив зразу через сайт магазину
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quadro_tony_da
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:30
quadro_tony_da
В такому випадку нарахування кешбеку не буде.
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PUMB
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:31
PUMB
зрозумів, скасував замовлення, перероблю
як все складно
на розетці скасував
з банкуз розділу кредитів воно само зникне?
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quadro_tony_da
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:46
quadro_tony_da
Так.
Нічого складного) Умови відразу вказані в категорії партнера у застосунку ПУМБ Online, розділ - «Крамниці кешбеків».
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PUMB
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Додано: Нед 22 вер, 2024 11:14
ЧИ можна поповнити доларову карту пумб з карти закордонного банку по р2р?
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chipmunk
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Додано: Нед 22 вер, 2024 11:52
chipmunk
Вітаємо!
Так, можливо.
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PUMB
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Додано: Нед 22 вер, 2024 21:58
Кешбек за Фору так і не нарахували, куди скаржитись? оплата була ще 9 Вересня
по зверненню теж тишина
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quadro_tony_da
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Додано: Нед 22 вер, 2024 23:04
chipmunk написав:
ЧИ можна поповнити доларову карту пумб з карти закордонного банку по р2р?
Це ж, здається, не безкоштовно (з боку цього банку, звісно)?
Але це не головне. Я б замислився, як потім з фінансовим моніторингом на тему такого поповнення спілкуватись.
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