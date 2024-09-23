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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 571572573574

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:25

quadro_tony_da
Вітаємо!
Написали Вам у приватні повідомлення.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 10:05

Re: ПУМБ

не раджу робити покупки цим банком у Форі
кешбек вам не нарахують, і будуть годувати відписками

на кшалт що банк подав запит партнеру, а так як партнер(фора) мовчить, то банк вмиває руки.

хто знає які ще кешбеки не працюють? будьте уважні та обережні
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 10:08

Re: ПУМБ

У меня насчитали 3 грн в Варусе по программе :). Пока на покупки в Сильпо и АТБ не начислено. Карта ПУМБа. Насчитано в Дие, на карте пока ничего.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 10:50

quadro_tony_da
У нашій системі кожен термінал має свій унікальний код, що нам надає партнер. За цим кодом і відбувається нарахування кешбеку.
Тому нам необхідно надіслати запит до партнера для підтвердження покупки.
Перепрошуємо за незручності!
PUMB
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Повідомлень: 3200
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:34

Re: ПУМБ

то покращіть систему і навчіть її розпізнавати квитанції які формуються банком
бо в квитанції вказана потрібна інформація а саме назва торгової точки

очевидні речі підказую
quadro_tony_da
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Повідомлень: 212
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  #<1 ... 571572573574
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