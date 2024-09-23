quadro_tony_da
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Додано: Пон 23 вер, 2024 10:05
Re: ПУМБ
не раджу робити покупки цим банком у Форі
кешбек вам не нарахують, і будуть годувати відписками
на кшалт що банк подав запит партнеру, а так як партнер(фора) мовчить, то банк вмиває руки.
хто знає які ще кешбеки не працюють? будьте уважні та обережні
Додано: Пон 23 вер, 2024 10:08
Re: ПУМБ
У меня насчитали 3 грн в Варусе по программе . Пока на покупки в Сильпо и АТБ не начислено. Карта ПУМБа. Насчитано в Дие, на карте пока ничего.
Додано: Пон 23 вер, 2024 10:50
quadro_tony_da
У нашій системі кожен термінал має свій унікальний код, що нам надає партнер. За цим кодом і відбувається нарахування кешбеку.
Тому нам необхідно надіслати запит до партнера для підтвердження покупки.
Перепрошуємо за незручності!
Додано: Пон 23 вер, 2024 11:34
Re: ПУМБ
то покращіть систему і навчіть її розпізнавати квитанції які формуються банком
бо в квитанції вказана потрібна інформація а саме назва торгової точки
очевидні речі підказую
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