Amethyst
Вітаємо! Додатково уточнюємо інформацію, після цього надамо Вам вичерпну відповідь. Дякуємо за розуміння
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:56
Amethyst
Вітаємо! Додатково уточнюємо інформацію, після цього надамо Вам вичерпну відповідь. Дякуємо за розуміння
Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:32
Amethyst
Комісія не поширюється на перекази в межах "Родинного зв'язку" та "cross-border". Комісія стосується лише SWIFT переказів. Дякуємо за очікування!)
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