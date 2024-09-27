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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 572573574575

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:56

Amethyst

Вітаємо! Додатково уточнюємо інформацію, після цього надамо Вам вичерпну відповідь. Дякуємо за розуміння :wink:
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3204
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 208 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:32

Amethyst
Комісія не поширюється на перекази в межах "Родинного зв'язку" та "cross-border". Комісія стосується лише SWIFT переказів. Дякуємо за очікування!)
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3204
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 572573574575
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+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
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