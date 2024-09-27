Amethyst
Вітаємо! Додатково уточнюємо інформацію, після цього надамо Вам вичерпну відповідь. Дякуємо за розуміння
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:56
Amethyst
Вітаємо! Додатково уточнюємо інформацію, після цього надамо Вам вичерпну відповідь. Дякуємо за розуміння
Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:32
Amethyst
Комісія не поширюється на перекази в межах "Родинного зв'язку" та "cross-border". Комісія стосується лише SWIFT переказів. Дякуємо за очікування!)
Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:31
Хочу спробувати розрахуватися гривневою карткою у Німеччині та Польщі.
Чи буде нормальний картковий курс?
Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:15
rollo
Вітаємо!
Під час розрахунку гривневою карткою за кордоном відбуватиметься подвійна конвертація.
Порядок конвертації:
1) Валюта розрахунку (євро/злотий) конвертується в долар за курсом Міжнародної платіжної системи Вашої картки (MasterCard або Visa);
2) Долар конвертується в гривню за комерційним курсом банку.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:43
Re: ПУМБ
Знову щось змінюють у правилах... Хто курив той талмут?
Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:57
1finanсier
Вітаємо!
Уточніть, будь ласка, які саме зміни у правилах Ви маєте на увазі?
Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:16
PUMB
Плачу 100 євро, то який курс гривня - євро очікувати на сьогодні?
Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:08
rollo
За розрахунками послідовність конвертації буде наступною (розрахунки орієнтовні):
1)Якщо ваша картка платіжної системи MasterCard, то 100 конвертованих євро = 111,90 доларів.
Якщо Visa - 114,13 доларів.
2)Таким чином, у гривні це становитиме:
MasterCard - 4 632,66 грн;
Visa - 4 724,98 грн.
Комерційний курс на цей момент - 41,40 грн.
Переглянути комерційний курс можливо за посиланням:
Дізнатися суму конвертації платіжної системи MasterCard:
Дізнатися суму конвертації платіжної системи Visa:
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