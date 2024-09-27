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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 572573574575

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:56

Amethyst

Вітаємо! Додатково уточнюємо інформацію, після цього надамо Вам вичерпну відповідь. Дякуємо за розуміння :wink:
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:32

Amethyst
Комісія не поширюється на перекази в межах "Родинного зв'язку" та "cross-border". Комісія стосується лише SWIFT переказів. Дякуємо за очікування!)
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:31

Хочу спробувати розрахуватися гривневою карткою у Німеччині та Польщі.
Чи буде нормальний картковий курс?
rollo
 
Повідомлень: 1413
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:15

rollo
Вітаємо!
Під час розрахунку гривневою карткою за кордоном відбуватиметься подвійна конвертація.
Порядок конвертації:
1) Валюта розрахунку (євро/злотий) конвертується в долар за курсом Міжнародної платіжної системи Вашої картки (MasterCard або Visa);
2) Долар конвертується в гривню за комерційним курсом банку.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:43

Re: ПУМБ

Знову щось змінюють у правилах... Хто курив той талмут?
1finanсier
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Повідомлень: 957
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:57

1finanсier
Вітаємо!
Уточніть, будь ласка, які саме зміни у правилах Ви маєте на увазі?
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:16

PUMB
Плачу 100 євро, то який курс гривня - євро очікувати на сьогодні?
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:08

rollo
За розрахунками послідовність конвертації буде наступною (розрахунки орієнтовні):
1)Якщо ваша картка платіжної системи MasterCard, то 100 конвертованих євро = 111,90 доларів.
Якщо Visa - 114,13 доларів.
2)Таким чином, у гривні це становитиме:
MasterCard - 4 632,66 грн;
Visa - 4 724,98 грн.
Комерційний курс на цей момент - 41,40 грн.
Переглянути комерційний курс можливо за посиланням: https://about.pumb.ua/info/currency_converter
Дізнатися суму конвертації платіжної системи MasterCard: https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... rency.html
Дізнатися суму конвертації платіжної системи Visa: https://www.visa.com.ua/en_UA/support/c ... lator.html
PUMB
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З нами з: 19.07.11
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Подякували: 208 раз.
 
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