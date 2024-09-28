RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 573574575576

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 07:44

  rollo написав:PUMB
Плачу 100 євро, то який курс гривня - євро очікувати на сьогодні?

Вчорашній (тобто саме 27 вересня) курс за реальною операцією: 46,33, картка ВсеМожу

До речі, курс чомусь відрізняється для разних типів карток. Бічив таке, коли треба було кілька операцій зробити.
M-Audio
 
Повідомлень: 3175
З нами з: 23.03.11
Подякував: 601 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:36

rollo

Сьогодні розрахувався. В німччині кредиткою. Курс 46,39, а якщо купити євро то 46,20. Але в мене кешбек по кредитці то мені вигідно. А так різниця суттєвп
PUnder
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 02.08.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:49

  PUnder написав:rollo

Сьогодні розрахувався. В німччині кредиткою. Курс 46,39, а якщо купити євро то 46,20. Але в мене кешбек по кредитці то мені вигідно. А так різниця суттєвп

А це вже остаточний розрахунок, може це тільки блокування?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5759
З нами з: 05.05.21
Подякував: 436 раз.
Подякували: 1111 раз.
 
Профіль
2
1
9
  #<1 ... 573574575576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.