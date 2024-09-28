Вчорашній (тобто саме 27 вересня) курс за реальною операцією: 46,33, картка ВсеМожу
До речі, курс чомусь відрізняється для разних типів карток. Бічив таке, коли треба було кілька операцій зробити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 вер, 2024 07:44
Додано: Суб 28 вер, 2024 12:36
rollo
Сьогодні розрахувався. В німччині кредиткою. Курс 46,39, а якщо купити євро то 46,20. Але в мене кешбек по кредитці то мені вигідно. А так різниця суттєвп
Додано: Суб 28 вер, 2024 12:49
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