Вчорашній (тобто саме 27 вересня) курс за реальною операцією: 46,33, картка ВсеМожу
До речі, курс чомусь відрізняється для разних типів карток. Бічив таке, коли треба було кілька операцій зробити.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 вер, 2024 07:44
Додано: Суб 28 вер, 2024 12:36
rollo
Сьогодні розрахувався. В німччині кредиткою. Курс 46,39, а якщо купити євро то 46,20. Але в мене кешбек по кредитці то мені вигідно. А так різниця суттєвп
Додано: Суб 28 вер, 2024 12:49
Додано: Суб 28 вер, 2024 16:02
Amethyst
Останні рік в них дуже дуже рідко йде потім досписаня, колись давно завжди блокування а потім списання по іншому курсу. Давно такого не бачив. Але курс завжди не зрозумілий . То дешевше, то такій же то дорожчий ніж купити онлайн. Я дивлюся по кешбеку. Якщо по кредитці є кешбек то нею, якщо немає то валютною карткою.
А ну і в ПУМБ зараз курс краще ніж в моні останні пару місяців. До цього був завжди гірший. Коротше розважаюся то кешбек то курс. В мене об'єм маленький то не дуже суттєво але цікаво
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|