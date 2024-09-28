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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 573574575576

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 07:44

  rollo написав:PUMB
Плачу 100 євро, то який курс гривня - євро очікувати на сьогодні?

Вчорашній (тобто саме 27 вересня) курс за реальною операцією: 46,33, картка ВсеМожу

До речі, курс чомусь відрізняється для разних типів карток. Бічив таке, коли треба було кілька операцій зробити.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:36

rollo

Сьогодні розрахувався. В німччині кредиткою. Курс 46,39, а якщо купити євро то 46,20. Але в мене кешбек по кредитці то мені вигідно. А так різниця суттєвп
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:49

  PUnder написав:rollo

Сьогодні розрахувався. В німччині кредиткою. Курс 46,39, а якщо купити євро то 46,20. Але в мене кешбек по кредитці то мені вигідно. А так різниця суттєвп

А це вже остаточний розрахунок, може це тільки блокування?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:02

Amethyst
Останні рік в них дуже дуже рідко йде потім досписаня, колись давно завжди блокування а потім списання по іншому курсу. Давно такого не бачив. Але курс завжди не зрозумілий :). То дешевше, то такій же то дорожчий ніж купити онлайн. Я дивлюся по кешбеку. Якщо по кредитці є кешбек то нею, якщо немає то валютною карткою.
А ну і в ПУМБ зараз курс краще ніж в моні останні пару місяців. До цього був завжди гірший. Коротше розважаюся то кешбек то курс. В мене об'єм маленький то не дуже суттєво але цікаво :)
PUnder
 
Повідомлень: 1361
З нами з: 02.08.09
Подякував: 41 раз.
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  #<1 ... 573574575576
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