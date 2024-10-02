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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 573574575576 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 70 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 9 2- Погане. Некомпетентне. 19% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 15 Всього голосів : 70 Додано: Суб 28 вер, 2024 07:44 rollo написав: PUMB

Плачу 100 євро, то який курс гривня - євро очікувати на сьогодні? Плачу 100 євро, то який курс гривня - євро очікувати на сьогодні?

Вчорашній (тобто саме 27 вересня) курс за реальною операцією: 46,33, картка ВсеМожу



До речі, курс чомусь відрізняється для разних типів карток. Бічив таке, коли треба було кілька операцій зробити. Вчорашній (тобто саме 27 вересня) курс за реальною операцією: 46,33, картка ВсеМожуДо речі, курс чомусь відрізняється для разних типів карток. Бічив таке, коли треба було кілька операцій зробити. M-Audio Повідомлень: 3179 З нами з: 23.03.11 Подякував: 602 раз. Подякували: 466 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2024 12:36 rollo



Сьогодні розрахувався. В німччині кредиткою. Курс 46,39, а якщо купити євро то 46,20. Але в мене кешбек по кредитці то мені вигідно. А так різниця суттєвп PUnder Повідомлень: 1361 З нами з: 02.08.09 Подякував: 41 раз. Подякували: 183 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2024 12:49 PUnder написав: rollo



Сьогодні розрахувався. В німччині кредиткою. Курс 46,39, а якщо купити євро то 46,20. Але в мене кешбек по кредитці то мені вигідно. А так різниця суттєвп Сьогодні розрахувався. В німччині кредиткою. Курс 46,39, а якщо купити євро то 46,20. Але в мене кешбек по кредитці то мені вигідно. А так різниця суттєвп

А це вже остаточний розрахунок, може це тільки блокування? А це вже остаточний розрахунок, може це тільки блокування? Amethyst

Повідомлень: 5769 З нами з: 05.05.21 Подякував: 439 раз. Подякували: 1114 раз. Профіль 2 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2024 16:02 Amethyst

Останні рік в них дуже дуже рідко йде потім досписаня, колись давно завжди блокування а потім списання по іншому курсу. Давно такого не бачив. Але курс завжди не зрозумілий . То дешевше, то такій же то дорожчий ніж купити онлайн. Я дивлюся по кешбеку. Якщо по кредитці є кешбек то нею, якщо немає то валютною карткою.

А ну і в ПУМБ зараз курс краще ніж в моні останні пару місяців. До цього був завжди гірший. Коротше розважаюся то кешбек то курс. В мене об'єм маленький то не дуже суттєво але цікаво Останні рік в них дуже дуже рідко йде потім досписаня, колись давно завжди блокування а потім списання по іншому курсу. Давно такого не бачив. Але курс завжди не зрозумілий. То дешевше, то такій же то дорожчий ніж купити онлайн. Я дивлюся по кешбеку. Якщо по кредитці є кешбек то нею, якщо немає то валютною карткою.А ну і в ПУМБ зараз курс краще ніж в моні останні пару місяців. До цього був завжди гірший. Коротше розважаюся то кешбек то курс. В мене об'єм маленький то не дуже суттєво але цікаво PUnder Повідомлень: 1361 З нами з: 02.08.09 Подякував: 41 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2024 13:39 PUMB написав: Ferlakur

Вітаємо!

Просимо Вас звернутися у технічну підтримку нашого банку для надання квитанції від постачальника послуг.

У квитанції обов'язково має бути:

- назва підприємства;

- ЄДРПОУ постачальника;

- розрахунковий рахунок;

- назва послуги, що оплачується;

- ідентифікатор клієнта;

- дата квитанції.

Для цього у застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат".

Або ж надішліть ПІБ, ІПН, суть звернення та фото квитанції у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки у соціальних мережах за посиланням:

https://www.facebook.com/pumbua Вітаємо!Просимо Вас звернутися у технічну підтримку нашого банку для надання квитанції від постачальника послуг.У квитанції обов'язково має бути:- назва підприємства;- ЄДРПОУ постачальника;- розрахунковий рахунок;- назва послуги, що оплачується;- ідентифікатор клієнта;- дата квитанції.Для цього у застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат".Або ж надішліть ПІБ, ІПН, суть звернення та фото квитанції у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки у соціальних мережах за посиланням:

Ну шо, 21 вересня відповів мені представник ПУМБ у фейсбуці. Надішліть, мовляв, квитанцію постачальника з усіма реквізитами. Надіслав. Сказали, шо взяли в роботу, термін - 10 календарних днів.



25 вересня постукали мені у месенджер і повідомили, шо шаблон успішно додано, користуйтесь на здоровля. Зрадів, подякував, і як виявилося - передчасно. Постачальника пошуком по ЄДРПОУ все одно не знаходить. Пишу, дуже ізвіняюсь, але так і так. "Рекомендуємо виконати спробу пізніше, наразі відбувається активація шаблону, оновлюється база даних", - відповідає представник. Питаю, а наскіки пізніше, як довго зазвичай відбувається такий процес? - "Німагу знать, радимо зачекати!" Ну зачекаю, а шо робити.



Наступного дня, 26 вересня, знов пишуть: "Вітаємо! на даний момент даний сервіс все ще не відображається для оплати, оскільки проводиться додаткове тестування. Переглядайте інформацію у застосунку протягом доби". Розумію, що процес серйозний, треба все ретельно протестувати, шоб працювало як слід, тому терпляче чекаю, час від часу вводячі у пошук заповітні цифри кода ЄДРПОУ постачальника.



Наступив жовтень. Вчора вирішив я нагадати про своє існування шановним розробникам і тестувальникам ПУМБу і поцікавився, на якому етапі там процес тестування, чи виходимо вже на фінішну пряму. Відповідь не забарилася, але дещо спантеличила: "Даний шаблон ще в розробці. Будемо вдячні за очікування".



От сижу думаю, яким буде наступний етап? За логікою і судячи з тенденцій, мабуть необхідно буде вислати квитанцію постачальника з реквізитами. Ну шо, 21 вересня відповів мені представник ПУМБ у фейсбуці. Надішліть, мовляв, квитанцію постачальника з усіма реквізитами. Надіслав. Сказали, шо взяли в роботу, термін - 10 календарних днів.25 вересня постукали мені у месенджер і повідомили, шо, користуйтесь на здоровля. Зрадів, подякував, і як виявилося - передчасно. Постачальника пошуком по ЄДРПОУ все одно не знаходить. Пишу, дуже ізвіняюсь, але так і так. "Рекомендуємо виконати спробу пізніше, наразі", - відповідає представник. Питаю, а наскіки пізніше, як довго зазвичай відбувається такий процес? - "Німагу знать, радимо зачекати!" Ну зачекаю, а шо робити.Наступного дня, 26 вересня, знов пишуть: "Вітаємо! на даний момент даний сервіс все ще не відображається для оплати, оскільки. Переглядайте інформацію у застосунку протягом доби". Розумію, що процес серйозний, треба все ретельно протестувати, шоб працювало як слід, тому терпляче чекаю, час від часу вводячі у пошук заповітні цифри кода ЄДРПОУ постачальника.Наступив жовтень. Вчора вирішив я нагадати про своє існування шановним розробникам і тестувальникам ПУМБу і поцікавився, на якому етапі там процес тестування, чи виходимо вже на фінішну пряму. Відповідь не забарилася, але дещо спантеличила: ". Будемо вдячні за очікування".От сижу думаю, яким буде наступний етап? За логікою і судячи з тенденцій, мабуть необхідно буде вислати квитанцію постачальника з реквізитами. Ferlakur Повідомлень: 4652 З нами з: 14.10.08 Подякував: 301 раз. Подякували: 304 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2024 13:43 Re: ПУМБ Вопрос к банку. Оформлен национальный кэшбэк, оформляла виртуальную карту в отделении с помощью сотрудников банка. Зарегистрировали в Дие, как положено. В Дие показывает покупки в АТБ и Варусе практически сразу, в Сильпо - одна покупка за все время сентября. Обратилась в Сильпо - порекомендовали уточнить в ПУМБе, раз оплаты проходили картой ПУМБа (через приложение Сильпо), тем более, что один чек все же учли.

Можете проверить корректное начисление кэшбэка? Hella Повідомлень: 1234 З нами з: 25.08.09 Подякував: 138 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 573574575576 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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