Вчорашній (тобто саме 27 вересня) курс за реальною операцією: 46,33, картка ВсеМожу
До речі, курс чомусь відрізняється для разних типів карток. Бічив таке, коли треба було кілька операцій зробити.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 07:44
Додано: Суб 28 вер, 2024 12:36
rollo
Сьогодні розрахувався. В німччині кредиткою. Курс 46,39, а якщо купити євро то 46,20. Але в мене кешбек по кредитці то мені вигідно. А так різниця суттєвп
Додано: Суб 28 вер, 2024 12:49
Додано: Суб 28 вер, 2024 16:02
Amethyst
Останні рік в них дуже дуже рідко йде потім досписаня, колись давно завжди блокування а потім списання по іншому курсу. Давно такого не бачив. Але курс завжди не зрозумілий . То дешевше, то такій же то дорожчий ніж купити онлайн. Я дивлюся по кешбеку. Якщо по кредитці є кешбек то нею, якщо немає то валютною карткою.
А ну і в ПУМБ зараз курс краще ніж в моні останні пару місяців. До цього був завжди гірший. Коротше розважаюся то кешбек то курс. В мене об'єм маленький то не дуже суттєво але цікаво
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:39
Ну шо, 21 вересня відповів мені представник ПУМБ у фейсбуці. Надішліть, мовляв, квитанцію постачальника з усіма реквізитами. Надіслав. Сказали, шо взяли в роботу, термін - 10 календарних днів.
25 вересня постукали мені у месенджер і повідомили, шо шаблон успішно додано, користуйтесь на здоровля. Зрадів, подякував, і як виявилося - передчасно. Постачальника пошуком по ЄДРПОУ все одно не знаходить. Пишу, дуже ізвіняюсь, але так і так. "Рекомендуємо виконати спробу пізніше, наразі відбувається активація шаблону, оновлюється база даних", - відповідає представник. Питаю, а наскіки пізніше, як довго зазвичай відбувається такий процес? - "Німагу знать, радимо зачекати!" Ну зачекаю, а шо робити.
Наступного дня, 26 вересня, знов пишуть: "Вітаємо! на даний момент даний сервіс все ще не відображається для оплати, оскільки проводиться додаткове тестування. Переглядайте інформацію у застосунку протягом доби". Розумію, що процес серйозний, треба все ретельно протестувати, шоб працювало як слід, тому терпляче чекаю, час від часу вводячі у пошук заповітні цифри кода ЄДРПОУ постачальника.
Наступив жовтень. Вчора вирішив я нагадати про своє існування шановним розробникам і тестувальникам ПУМБу і поцікавився, на якому етапі там процес тестування, чи виходимо вже на фінішну пряму. Відповідь не забарилася, але дещо спантеличила: "Даний шаблон ще в розробці. Будемо вдячні за очікування".
От сижу думаю, яким буде наступний етап? За логікою і судячи з тенденцій, мабуть необхідно буде вислати квитанцію постачальника з реквізитами.
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:43
Re: ПУМБ
Вопрос к банку. Оформлен национальный кэшбэк, оформляла виртуальную карту в отделении с помощью сотрудников банка. Зарегистрировали в Дие, как положено. В Дие показывает покупки в АТБ и Варусе практически сразу, в Сильпо - одна покупка за все время сентября. Обратилась в Сильпо - порекомендовали уточнить в ПУМБе, раз оплаты проходили картой ПУМБа (через приложение Сильпо), тем более, что один чек все же учли.
Можете проверить корректное начисление кэшбэка?
Додано: Сер 02 жов, 2024 15:35
Re: ПУМБ
вже скоро місяць, кешбеку від фори так і не нарахували
тримаю в курсі
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