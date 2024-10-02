RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 573574575576

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 07:44

  rollo написав:PUMB
Плачу 100 євро, то який курс гривня - євро очікувати на сьогодні?

Вчорашній (тобто саме 27 вересня) курс за реальною операцією: 46,33, картка ВсеМожу

До речі, курс чомусь відрізняється для разних типів карток. Бічив таке, коли треба було кілька операцій зробити.
M-Audio
 
Повідомлень: 3180
З нами з: 23.03.11
Подякував: 602 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:36

rollo

Сьогодні розрахувався. В німччині кредиткою. Курс 46,39, а якщо купити євро то 46,20. Але в мене кешбек по кредитці то мені вигідно. А так різниця суттєвп
PUnder
 
Повідомлень: 1361
З нами з: 02.08.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:49

  PUnder написав:rollo

Сьогодні розрахувався. В німччині кредиткою. Курс 46,39, а якщо купити євро то 46,20. Але в мене кешбек по кредитці то мені вигідно. А так різниця суттєвп

А це вже остаточний розрахунок, може це тільки блокування?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5772
З нами з: 05.05.21
Подякував: 439 раз.
Подякували: 1114 раз.
 
Профіль
2
1
9
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:02

Amethyst
Останні рік в них дуже дуже рідко йде потім досписаня, колись давно завжди блокування а потім списання по іншому курсу. Давно такого не бачив. Але курс завжди не зрозумілий :). То дешевше, то такій же то дорожчий ніж купити онлайн. Я дивлюся по кешбеку. Якщо по кредитці є кешбек то нею, якщо немає то валютною карткою.
А ну і в ПУМБ зараз курс краще ніж в моні останні пару місяців. До цього був завжди гірший. Коротше розважаюся то кешбек то курс. В мене об'єм маленький то не дуже суттєво але цікаво :)
PUnder
 
Повідомлень: 1361
З нами з: 02.08.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:39

  PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо!
Просимо Вас звернутися у технічну підтримку нашого банку для надання квитанції від постачальника послуг.
У квитанції обов'язково має бути:
- назва підприємства;
- ЄДРПОУ постачальника;
- розрахунковий рахунок;
- назва послуги, що оплачується;
- ідентифікатор клієнта;
- дата квитанції.
Для цього у застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат".
Або ж надішліть ПІБ, ІПН, суть звернення та фото квитанції у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки у соціальних мережах за посиланням:
https://www.facebook.com/pumbua

Ну шо, 21 вересня відповів мені представник ПУМБ у фейсбуці. Надішліть, мовляв, квитанцію постачальника з усіма реквізитами. Надіслав. Сказали, шо взяли в роботу, термін - 10 календарних днів.

25 вересня постукали мені у месенджер і повідомили, шо шаблон успішно додано, користуйтесь на здоровля. Зрадів, подякував, і як виявилося - передчасно. Постачальника пошуком по ЄДРПОУ все одно не знаходить. Пишу, дуже ізвіняюсь, але так і так. "Рекомендуємо виконати спробу пізніше, наразі відбувається активація шаблону, оновлюється база даних", - відповідає представник. Питаю, а наскіки пізніше, як довго зазвичай відбувається такий процес? - "Німагу знать, радимо зачекати!" Ну зачекаю, а шо робити.

Наступного дня, 26 вересня, знов пишуть: "Вітаємо! на даний момент даний сервіс все ще не відображається для оплати, оскільки проводиться додаткове тестування. Переглядайте інформацію у застосунку протягом доби". Розумію, що процес серйозний, треба все ретельно протестувати, шоб працювало як слід, тому терпляче чекаю, час від часу вводячі у пошук заповітні цифри кода ЄДРПОУ постачальника.

Наступив жовтень. Вчора вирішив я нагадати про своє існування шановним розробникам і тестувальникам ПУМБу і поцікавився, на якому етапі там процес тестування, чи виходимо вже на фінішну пряму. Відповідь не забарилася, але дещо спантеличила: "Даний шаблон ще в розробці. Будемо вдячні за очікування".

От сижу думаю, яким буде наступний етап? За логікою і судячи з тенденцій, мабуть необхідно буде вислати квитанцію постачальника з реквізитами.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4652
З нами з: 14.10.08
Подякував: 301 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:43

Re: ПУМБ

Вопрос к банку. Оформлен национальный кэшбэк, оформляла виртуальную карту в отделении с помощью сотрудников банка. Зарегистрировали в Дие, как положено. В Дие показывает покупки в АТБ и Варусе практически сразу, в Сильпо - одна покупка за все время сентября. Обратилась в Сильпо - порекомендовали уточнить в ПУМБе, раз оплаты проходили картой ПУМБа (через приложение Сильпо), тем более, что один чек все же учли.
Можете проверить корректное начисление кэшбэка?
Hella
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 25.08.09
Подякував: 138 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:35

Re: ПУМБ

вже скоро місяць, кешбеку від фори так і не нарахували
тримаю в курсі
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 219
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:31

Hella
Вітаємо!
Мінцифри обробляє всі зроблені покупки поступово аналізуючи чек, тому відображається історія нарахувань не одразу. В разі додаткових питань по нарахуванню радимо звернутись до підтримки Дія, оскільки саме даний сервіс передає інформацію для нарахування.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3208
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 17:01

  PUMB написав:Hella
Вітаємо!
Мінцифри обробляє всі зроблені покупки поступово аналізуючи чек, тому відображається історія нарахувань не одразу. В разі додаткових питань по нарахуванню радимо звернутись до підтримки Дія, оскільки саме даний сервіс передає інформацію для нарахування.


Сильпо послало в ПУМБ, ПУМБ в Дию. Но ведь Дия получает информацию от Пумба и передает для начисления? Или как это все происходит, просто любопытно ).
Hella
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 25.08.09
Подякував: 138 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 573574575576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.