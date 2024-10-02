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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 07:44

  rollo написав:PUMB
Плачу 100 євро, то який курс гривня - євро очікувати на сьогодні?

Вчорашній (тобто саме 27 вересня) курс за реальною операцією: 46,33, картка ВсеМожу

До речі, курс чомусь відрізняється для разних типів карток. Бічив таке, коли треба було кілька операцій зробити.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:36

rollo

Сьогодні розрахувався. В німччині кредиткою. Курс 46,39, а якщо купити євро то 46,20. Але в мене кешбек по кредитці то мені вигідно. А так різниця суттєвп
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:49

  PUnder написав:rollo

Сьогодні розрахувався. В німччині кредиткою. Курс 46,39, а якщо купити євро то 46,20. Але в мене кешбек по кредитці то мені вигідно. А так різниця суттєвп

А це вже остаточний розрахунок, може це тільки блокування?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:02

Amethyst
Останні рік в них дуже дуже рідко йде потім досписаня, колись давно завжди блокування а потім списання по іншому курсу. Давно такого не бачив. Але курс завжди не зрозумілий :). То дешевше, то такій же то дорожчий ніж купити онлайн. Я дивлюся по кешбеку. Якщо по кредитці є кешбек то нею, якщо немає то валютною карткою.
А ну і в ПУМБ зараз курс краще ніж в моні останні пару місяців. До цього був завжди гірший. Коротше розважаюся то кешбек то курс. В мене об'єм маленький то не дуже суттєво але цікаво :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:39

  PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо!
Просимо Вас звернутися у технічну підтримку нашого банку для надання квитанції від постачальника послуг.
У квитанції обов'язково має бути:
- назва підприємства;
- ЄДРПОУ постачальника;
- розрахунковий рахунок;
- назва послуги, що оплачується;
- ідентифікатор клієнта;
- дата квитанції.
Для цього у застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат".
Або ж надішліть ПІБ, ІПН, суть звернення та фото квитанції у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки у соціальних мережах за посиланням:
https://www.facebook.com/pumbua

Ну шо, 21 вересня відповів мені представник ПУМБ у фейсбуці. Надішліть, мовляв, квитанцію постачальника з усіма реквізитами. Надіслав. Сказали, шо взяли в роботу, термін - 10 календарних днів.

25 вересня постукали мені у месенджер і повідомили, шо шаблон успішно додано, користуйтесь на здоровля. Зрадів, подякував, і як виявилося - передчасно. Постачальника пошуком по ЄДРПОУ все одно не знаходить. Пишу, дуже ізвіняюсь, але так і так. "Рекомендуємо виконати спробу пізніше, наразі відбувається активація шаблону, оновлюється база даних", - відповідає представник. Питаю, а наскіки пізніше, як довго зазвичай відбувається такий процес? - "Німагу знать, радимо зачекати!" Ну зачекаю, а шо робити.

Наступного дня, 26 вересня, знов пишуть: "Вітаємо! на даний момент даний сервіс все ще не відображається для оплати, оскільки проводиться додаткове тестування. Переглядайте інформацію у застосунку протягом доби". Розумію, що процес серйозний, треба все ретельно протестувати, шоб працювало як слід, тому терпляче чекаю, час від часу вводячі у пошук заповітні цифри кода ЄДРПОУ постачальника.

Наступив жовтень. Вчора вирішив я нагадати про своє існування шановним розробникам і тестувальникам ПУМБу і поцікавився, на якому етапі там процес тестування, чи виходимо вже на фінішну пряму. Відповідь не забарилася, але дещо спантеличила: "Даний шаблон ще в розробці. Будемо вдячні за очікування".

От сижу думаю, яким буде наступний етап? За логікою і судячи з тенденцій, мабуть необхідно буде вислати квитанцію постачальника з реквізитами.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:43

Re: ПУМБ

Вопрос к банку. Оформлен национальный кэшбэк, оформляла виртуальную карту в отделении с помощью сотрудников банка. Зарегистрировали в Дие, как положено. В Дие показывает покупки в АТБ и Варусе практически сразу, в Сильпо - одна покупка за все время сентября. Обратилась в Сильпо - порекомендовали уточнить в ПУМБе, раз оплаты проходили картой ПУМБа (через приложение Сильпо), тем более, что один чек все же учли.
Можете проверить корректное начисление кэшбэка?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:35

Re: ПУМБ

вже скоро місяць, кешбеку від фори так і не нарахували
тримаю в курсі
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:31

Hella
Вітаємо!
Мінцифри обробляє всі зроблені покупки поступово аналізуючи чек, тому відображається історія нарахувань не одразу. В разі додаткових питань по нарахуванню радимо звернутись до підтримки Дія, оскільки саме даний сервіс передає інформацію для нарахування.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 17:01

  PUMB написав:Hella
Вітаємо!
Мінцифри обробляє всі зроблені покупки поступово аналізуючи чек, тому відображається історія нарахувань не одразу. В разі додаткових питань по нарахуванню радимо звернутись до підтримки Дія, оскільки саме даний сервіс передає інформацію для нарахування.


Сильпо послало в ПУМБ, ПУМБ в Дию. Но ведь Дия получает информацию от Пумба и передает для начисления? Или как это все происходит, просто любопытно ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 18:55

  Ferlakur написав:Ну шо, 21 вересня відповів мені представник ПУМБ у фейсбуці. Надішліть, мовляв, квитанцію постачальника з усіма реквізитами. Надіслав. Сказали, шо взяли в роботу, термін - 10 календарних днів.

Год назад тоже им отправлял квиташку. Воз и ныне там. Плачу через моно.
slktym007
 
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