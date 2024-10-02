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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 574575576577

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 19:06

quadro_tony_da
Вітаємо!
Кешбек було Вам донараховано саме на рахунок кешбеку, а не в категорію. Це можна перевірити в кешбек за жовтень. Якщо натиснути «детально», операцію буде відображено як "Кешбек-бонус". Дана затримка в зарахуванні спричинена через те, що термінал Masterpass виконує як online оплати, так і фізичні, тому система довше підтверджує операцію.
Будемо вдячні за розуміння!
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 19:31

  Ferlakur написав:От сижу думаю, яким буде наступний етап? За логікою і судячи з тенденцій, мабуть необхідно буде вислати квитанцію постачальника з реквізитами.

Поки голова правління особисто не впевниться у якості - в реліз таку важливу фічу не покотять. ПУМБа не може так ризикувати надати неякісну послугу, що не буде відповідати високим стандартам, встановлених рештою високоякісною якістю решти дуже якісних послуг. Це Вам не фінтех якийсь, де фігак-фігак і в подакшн.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 21:51

Вільний Плюс банк дає під 7%. Це всім, чи тільки обраним?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 22:02

  novichok написав:Вільний Плюс банк дає під 7%. Це всім, чи тільки обраним?
ну нам на весь під'їзд прийшла розсилка 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 22:26

PUMB бачу є донарахування
і все тому що я написав, зразу зробили
а якби не написав так би він і зник
скрізь треба добиватись правди 8)
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 22:26

Amethyst всі пумбівці? кешбеки персональні між собою тасуєте, так? махінатори :)
quadro_tony_da
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PUMB

ребрендинг аватарки не пора ещё ? :wink:
S i m
 
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