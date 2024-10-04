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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 575576577578

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ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:35

  klug написав:
  novichok написав:Вільний Плюс банк дає під 7%. Це всім, чи тільки обраним?

Все ж не всім - у мене немає такої пропозиції.

А просто зайдіть в розділ депо. Нема 7%?
Може це таки (псевдо)аХтивним клієнтам. У нас по 100 грн лежало на Вільних, ми їх ото переложили на Вільний+... Му може тепер буде чуток менше на Крафт-Кишені у Шляхти :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 22:59

  Amethyst написав:Може це таки (псевдо)аХтивним клієнтам.

Може таки навпаки? Тримаю трохи валюти у цій шаразі.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:34

Re: ПУМБ

То есть получается по факту этот вильный плюс ко всем клиентам не относится и идет для отдельных клиентов с индивидуальными условиями.Со всеми вытекающими последствиями типа не подпадает под фонд.Банк Михайловский чего-то вспомнился.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:17

посетитель

Вітаємо! Такі акційні депозити/виклики проводились завжди, інколи не для всіх клієнтів банку. Депозит "Вільний ПЛЮС" - акційний вклад для обмеженої кількості клієнтів, Банк визначає перелік учасників випадковим чином, використовуючи метод автоматичного алгоритму вибору на основі багатьох факторів. (Фактори нам не відомі :wink: )
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:26

  PUMB написав:посетитель

Вітаємо! Такі акційні депозити/виклики проводились завжди, інколи не для всіх клієнтів банку. Депозит "Вільний ПЛЮС" - акційний вклад для обмеженої кількості клієнтів, Банк визначає перелік учасників випадковим чином, використовуючи метод автоматичного алгоритму вибору на основі багатьох факторів. (Фактори нам не відомі :wink: )

Купа(6..7 осіб) сусідів одного пі'їзду отримали це запрошення.
Ми і подумали, шо то для всіх. Виходить, що треба не тільки стікер "Ведеться відеонагляд", а ще й замовити стікер "Обрані ПУМБ" на вхідні двері :P :P

Ми реально задумалися частину коштів попереносити на безстроковий під 7% у ПУМБі...але виявилося одне але. У ПУМБа немає безкоштовного вихідного СЕПа, а р2р становиться неактуальним на теренах Неньки..
Так ото може ПУМБ для таких як ми (ну для обраних :roll: ) зробить СЕП шаровим? Ну хоча б у рамках 500К/міс для експерименту :idea:
Amethyst
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