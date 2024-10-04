А просто зайдіть в розділ депо. Нема 7%?
Може це таки (псевдо)аХтивним клієнтам. У нас по 100 грн лежало на Вільних, ми їх ото переложили на Вільний+... Му може тепер буде чуток менше на Крафт-Кишені у Шляхти
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2024 12:35
А просто зайдіть в розділ депо. Нема 7%?
Може це таки (псевдо)аХтивним клієнтам. У нас по 100 грн лежало на Вільних, ми їх ото переложили на Вільний+... Му може тепер буде чуток менше на Крафт-Кишені у Шляхти
Додано: Чет 03 жов, 2024 22:59
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:34
Re: ПУМБ
То есть получается по факту этот вильный плюс ко всем клиентам не относится и идет для отдельных клиентов с индивидуальными условиями.Со всеми вытекающими последствиями типа не подпадает под фонд.Банк Михайловский чего-то вспомнился.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:17
посетитель
Вітаємо! Такі акційні депозити/виклики проводились завжди, інколи не для всіх клієнтів банку. Депозит "Вільний ПЛЮС" - акційний вклад для обмеженої кількості клієнтів, Банк визначає перелік учасників випадковим чином, використовуючи метод автоматичного алгоритму вибору на основі багатьох факторів. (Фактори нам не відомі )
Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:26
Купа(6..7 осіб) сусідів одного пі'їзду отримали це запрошення.
Ми і подумали, шо то для всіх. Виходить, що треба не тільки стікер "Ведеться відеонагляд", а ще й замовити стікер "Обрані ПУМБ" на вхідні двері
Ми реально задумалися частину коштів попереносити на безстроковий під 7% у ПУМБі...але виявилося одне але. У ПУМБа немає безкоштовного вихідного СЕПа, а р2р становиться неактуальним на теренах Неньки..
Так ото може ПУМБ для таких як ми (ну для обраних ) зробить СЕП шаровим? Ну хоча б у рамках 500К/міс для експерименту
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