Ferlakur написав:

PUMB написав: Ferlakur

Вітаємо!

Просимо Вас звернутися у технічну підтримку нашого банку для надання квитанції від постачальника послуг.

У квитанції обов'язково має бути:

- назва підприємства;

- ЄДРПОУ постачальника;

- розрахунковий рахунок;

- назва послуги, що оплачується;

- ідентифікатор клієнта;

- дата квитанції.

Для цього у застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат".

Або ж надішліть ПІБ, ІПН, суть звернення та фото квитанції у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки у соціальних мережах за посиланням:

https://www.facebook.com/pumbua Вітаємо!Просимо Вас звернутися у технічну підтримку нашого банку для надання квитанції від постачальника послуг.У квитанції обов'язково має бути:- назва підприємства;- ЄДРПОУ постачальника;- розрахунковий рахунок;- назва послуги, що оплачується;- ідентифікатор клієнта;- дата квитанції.Для цього у застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат".Або ж надішліть ПІБ, ІПН, суть звернення та фото квитанції у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки у соціальних мережах за посиланням:

Ну шо, 21 вересня відповів мені представник ПУМБ у фейсбуці. Надішліть, мовляв, квитанцію постачальника з усіма реквізитами. Надіслав. Сказали, шо взяли в роботу, термін - 10 календарних днів.25 вересня постукали мені у месенджер і повідомили, шо, користуйтесь на здоровля. Зрадів, подякував, і як виявилося - передчасно. Постачальника пошуком по ЄДРПОУ все одно не знаходить. Пишу, дуже ізвіняюсь, але так і так. "Рекомендуємо виконати спробу пізніше, наразі", - відповідає представник. Питаю, а наскіки пізніше, як довго зазвичай відбувається такий процес? - "Німагу знать, радимо зачекати!" Ну зачекаю, а шо робити.Наступного дня, 26 вересня, знов пишуть: "Вітаємо! на даний момент даний сервіс все ще не відображається для оплати, оскільки. Переглядайте інформацію у застосунку протягом доби". Розумію, що процес серйозний, треба все ретельно протестувати, шоб працювало як слід, тому терпляче чекаю, час від часу вводячі у пошук заповітні цифри кода ЄДРПОУ постачальника.Наступив жовтень. Вчора вирішив я нагадати про своє існування шановним розробникам і тестувальникам ПУМБу і поцікавився, на якому етапі там процес тестування, чи виходимо вже на фінішну пряму. Відповідь не забарилася, але дещо спантеличила: ". Будемо вдячні за очікування".От сижу думаю, яким буде наступний етап? За логікою і судячи з тенденцій, мабуть необхідно буде вислати квитанцію постачальника з реквізитами.