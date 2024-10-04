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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 575576577578

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:35

  klug написав:
  novichok написав:Вільний Плюс банк дає під 7%. Це всім, чи тільки обраним?

Все ж не всім - у мене немає такої пропозиції.

А просто зайдіть в розділ депо. Нема 7%?
Може це таки (псевдо)аХтивним клієнтам. У нас по 100 грн лежало на Вільних, ми їх ото переложили на Вільний+... Му може тепер буде чуток менше на Крафт-Кишені у Шляхти :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 22:59

  Amethyst написав:Може це таки (псевдо)аХтивним клієнтам.

Може таки навпаки? Тримаю трохи валюти у цій шаразі.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:34

Re: ПУМБ

То есть получается по факту этот вильный плюс ко всем клиентам не относится и идет для отдельных клиентов с индивидуальными условиями.Со всеми вытекающими последствиями типа не подпадает под фонд.Банк Михайловский чего-то вспомнился.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:17

посетитель

Вітаємо! Такі акційні депозити/виклики проводились завжди, інколи не для всіх клієнтів банку. Депозит "Вільний ПЛЮС" - акційний вклад для обмеженої кількості клієнтів, Банк визначає перелік учасників випадковим чином, використовуючи метод автоматичного алгоритму вибору на основі багатьох факторів. (Фактори нам не відомі :wink: )
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:26

  PUMB написав:посетитель

Вітаємо! Такі акційні депозити/виклики проводились завжди, інколи не для всіх клієнтів банку. Депозит "Вільний ПЛЮС" - акційний вклад для обмеженої кількості клієнтів, Банк визначає перелік учасників випадковим чином, використовуючи метод автоматичного алгоритму вибору на основі багатьох факторів. (Фактори нам не відомі :wink: )

Купа(6..7 осіб) сусідів одного пі'їзду отримали це запрошення.
Ми і подумали, шо то для всіх. Виходить, що треба не тільки стікер "Ведеться відеонагляд", а ще й замовити стікер "Обрані ПУМБ" на вхідні двері :P :P

Ми реально задумалися частину коштів попереносити на безстроковий під 7% у ПУМБі...але виявилося одне але. У ПУМБа немає безкоштовного вихідного СЕПа, а р2р становиться неактуальним на теренах Неньки..
Так ото може ПУМБ для таких як ми (ну для обраних :roll: ) зробить СЕП шаровим? Ну хоча б у рамках 500К/міс для експерименту :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:43

  PUMB написав:Банк визначає перелік учасників випадковим чином, використовуючи метод автоматичного алгоритму вибору на основі багатьох факторів

Це у рамочку. Ми завжди здогадувалися, що сами так банки і працюють, але нарешті хтось підтвердив це офіційно.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 14:25

Re: ПУМБ

Если в открытом доступе для всех депозиты под 5% и есть такой же депозит под 7%, но не для всех(его в открытом доступе нет) то это как не крути под общие условия не попадает.А как там и кто предлагал эти индивидуальные условия это уже второстепенно.

Из разряда: мы отобрали тысячу клиентов у которых депозитная ставка 100%, в то время как для остальных она 5%.Ну и куда как вы думаете если что фонд пошлет таких клиентов? :) Или если 7 процентов вместо ста так это в корне меняет ситуацию? :)

З.ы.: кстати данная ситуация ещё один плюс к тому что пумб мутный банк с мутными схемами.Про пумбовский финмон всё и так помним.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:16

  Ferlakur написав:
  PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо!
Просимо Вас звернутися у технічну підтримку нашого банку для надання квитанції від постачальника послуг.
У квитанції обов'язково має бути:
- назва підприємства;
- ЄДРПОУ постачальника;
- розрахунковий рахунок;
- назва послуги, що оплачується;
- ідентифікатор клієнта;
- дата квитанції.
Для цього у застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат".
Або ж надішліть ПІБ, ІПН, суть звернення та фото квитанції у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки у соціальних мережах за посиланням:
https://www.facebook.com/pumbua

Ну шо, 21 вересня відповів мені представник ПУМБ у фейсбуці. Надішліть, мовляв, квитанцію постачальника з усіма реквізитами. Надіслав. Сказали, шо взяли в роботу, термін - 10 календарних днів.

25 вересня постукали мені у месенджер і повідомили, шо шаблон успішно додано, користуйтесь на здоровля. Зрадів, подякував, і як виявилося - передчасно. Постачальника пошуком по ЄДРПОУ все одно не знаходить. Пишу, дуже ізвіняюсь, але так і так. "Рекомендуємо виконати спробу пізніше, наразі відбувається активація шаблону, оновлюється база даних", - відповідає представник. Питаю, а наскіки пізніше, як довго зазвичай відбувається такий процес? - "Німагу знать, радимо зачекати!" Ну зачекаю, а шо робити.

Наступного дня, 26 вересня, знов пишуть: "Вітаємо! на даний момент даний сервіс все ще не відображається для оплати, оскільки проводиться додаткове тестування. Переглядайте інформацію у застосунку протягом доби". Розумію, що процес серйозний, треба все ретельно протестувати, шоб працювало як слід, тому терпляче чекаю, час від часу вводячі у пошук заповітні цифри кода ЄДРПОУ постачальника.

Наступив жовтень. Вчора вирішив я нагадати про своє існування шановним розробникам і тестувальникам ПУМБу і поцікавився, на якому етапі там процес тестування, чи виходимо вже на фінішну пряму. Відповідь не забарилася, але дещо спантеличила: "Даний шаблон ще в розробці. Будемо вдячні за очікування".

От сижу думаю, яким буде наступний етап? За логікою і судячи з тенденцій, мабуть необхідно буде вислати квитанцію постачальника з реквізитами.

Сьогодні додали моє ОСББ у перелік постачальників.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:30

  Ferlakur написав:Сьогодні додали моє ОСББ у перелік постачальників.

Але в шаблоні в графі "Найменування банку одержувача" написали те саме, що в графі "Найменування одержувача", тобто назву ОСББ :mrgreen:

Перевірив інші шаблони — в половині з них така сама картина: замість назви банку написана назва постачальника послуги. Але гроші якось завжди доходили, головне IBAN правильний...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:54

  Ferlakur написав:
  Ferlakur написав:Сьогодні додали моє ОСББ у перелік постачальників.

Але в шаблоні в графі "Найменування банку одержувача" написали те саме, що в графі "Найменування одержувача", тобто назву ОСББ :mrgreen:

Перевірив інші шаблони — в половині з них така сама картина: замість назви банку написана назва постачальника послуги. Але гроші якось завжди доходили, головне IBAN правильний...

Да эти добавления нереальны просто. Я месяца три водоканал добавлял,добавился,но кривой какой то,потом пропал.... Так что я забил на все это. Изначально есть Нафтогаз и ясно,вот по ним оплату делаю. Да,и почему-то они как то сами появились,квитанций не предоставлял. А вот подача газа и вода - это выше пумбовских сил.
А вы ОСББ подвязать собрались-это фантастика!)))))
THB
 
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