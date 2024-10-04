novichok написав:Вільний Плюс банк дає під 7%. Це всім, чи тільки обраним?
Все ж не всім - у мене немає такої пропозиції.
А просто зайдіть в розділ депо. Нема 7%? Може це таки (псевдо)аХтивним клієнтам. У нас по 100 грн лежало на Вільних, ми їх ото переложили на Вільний+... Му може тепер буде чуток менше на Крафт-Кишені у Шляхти
То есть получается по факту этот вильный плюс ко всем клиентам не относится и идет для отдельных клиентов с индивидуальными условиями.Со всеми вытекающими последствиями типа не подпадает под фонд.Банк Михайловский чего-то вспомнился.
Вітаємо! Такі акційні депозити/виклики проводились завжди, інколи не для всіх клієнтів банку. Депозит "Вільний ПЛЮС" - акційний вклад для обмеженої кількості клієнтів, Банк визначає перелік учасників випадковим чином, використовуючи метод автоматичного алгоритму вибору на основі багатьох факторів. (Фактори нам не відомі )
Вітаємо! Такі акційні депозити/виклики проводились завжди, інколи не для всіх клієнтів банку. Депозит "Вільний ПЛЮС" - акційний вклад для обмеженої кількості клієнтів, Банк визначає перелік учасників випадковим чином, використовуючи метод автоматичного алгоритму вибору на основі багатьох факторів. (Фактори нам не відомі )
Купа(6..7 осіб) сусідів одного пі'їзду отримали це запрошення. Ми і подумали, шо то для всіх. Виходить, що треба не тільки стікер "Ведеться відеонагляд", а ще й замовити стікер "Обрані ПУМБ" на вхідні двері
Ми реально задумалися частину коштів попереносити на безстроковий під 7% у ПУМБі...але виявилося одне але. У ПУМБа немає безкоштовного вихідного СЕПа, а р2р становиться неактуальним на теренах Неньки.. Так ото може ПУМБ для таких як ми (ну для обраних ) зробить СЕП шаровим? Ну хоча б у рамках 500К/міс для експерименту
Если в открытом доступе для всех депозиты под 5% и есть такой же депозит под 7%, но не для всех(его в открытом доступе нет) то это как не крути под общие условия не попадает.А как там и кто предлагал эти индивидуальные условия это уже второстепенно.
Из разряда: мы отобрали тысячу клиентов у которых депозитная ставка 100%, в то время как для остальных она 5%.Ну и куда как вы думаете если что фонд пошлет таких клиентов? Или если 7 процентов вместо ста так это в корне меняет ситуацию?
З.ы.: кстати данная ситуация ещё один плюс к тому что пумб мутный банк с мутными схемами.Про пумбовский финмон всё и так помним.
PUMB написав:Ferlakur Вітаємо! Просимо Вас звернутися у технічну підтримку нашого банку для надання квитанції від постачальника послуг. У квитанції обов'язково має бути: - назва підприємства; - ЄДРПОУ постачальника; - розрахунковий рахунок; - назва послуги, що оплачується; - ідентифікатор клієнта; - дата квитанції. Для цього у застосунку ПУМБ Online обираєте розділ "Більше" - "Написати в чат". Або ж надішліть ПІБ, ІПН, суть звернення та фото квитанції у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки у соціальних мережах за посиланням: https://www.facebook.com/pumbua
Ну шо, 21 вересня відповів мені представник ПУМБ у фейсбуці. Надішліть, мовляв, квитанцію постачальника з усіма реквізитами. Надіслав. Сказали, шо взяли в роботу, термін - 10 календарних днів.
25 вересня постукали мені у месенджер і повідомили, шо шаблон успішно додано, користуйтесь на здоровля. Зрадів, подякував, і як виявилося - передчасно. Постачальника пошуком по ЄДРПОУ все одно не знаходить. Пишу, дуже ізвіняюсь, але так і так. "Рекомендуємо виконати спробу пізніше, наразі відбувається активація шаблону, оновлюється база даних", - відповідає представник. Питаю, а наскіки пізніше, як довго зазвичай відбувається такий процес? - "Німагу знать, радимо зачекати!" Ну зачекаю, а шо робити.
Наступного дня, 26 вересня, знов пишуть: "Вітаємо! на даний момент даний сервіс все ще не відображається для оплати, оскільки проводиться додаткове тестування. Переглядайте інформацію у застосунку протягом доби". Розумію, що процес серйозний, треба все ретельно протестувати, шоб працювало як слід, тому терпляче чекаю, час від часу вводячі у пошук заповітні цифри кода ЄДРПОУ постачальника.
Наступив жовтень. Вчора вирішив я нагадати про своє існування шановним розробникам і тестувальникам ПУМБу і поцікавився, на якому етапі там процес тестування, чи виходимо вже на фінішну пряму. Відповідь не забарилася, але дещо спантеличила: "Даний шаблон ще в розробці. Будемо вдячні за очікування".
От сижу думаю, яким буде наступний етап? За логікою і судячи з тенденцій, мабуть необхідно буде вислати квитанцію постачальника з реквізитами.
Сьогодні додали моє ОСББ у перелік постачальників.
Ferlakur написав:Сьогодні додали моє ОСББ у перелік постачальників.
Але в шаблоні в графі "Найменування банку одержувача" написали те саме, що в графі "Найменування одержувача", тобто назву ОСББ
Перевірив інші шаблони — в половині з них така сама картина: замість назви банку написана назва постачальника послуги. Але гроші якось завжди доходили, головне IBAN правильний...
Да эти добавления нереальны просто. Я месяца три водоканал добавлял,добавился,но кривой какой то,потом пропал.... Так что я забил на все это. Изначально есть Нафтогаз и ясно,вот по ним оплату делаю. Да,и почему-то они как то сами появились,квитанций не предоставлял. А вот подача газа и вода - это выше пумбовских сил. А вы ОСББ подвязать собрались-это фантастика!)))))