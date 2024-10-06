Так подвязал уже. Вернее, переподвязал — оно было, потом почему-то удалили его из постачальников. Теперь вот снова есть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:11
Додано: Суб 05 жов, 2024 09:41
Re: ПУМБ
Додано: Суб 05 жов, 2024 21:58
Re: ПУМБ
Тоже успешно подвязал ОСМД, написав в личку + фото квитанции представителю здесь. И банк-получатель отображается правильно (#зеленелайно), так что без нареканий. Более 1,5 лет прошло с тех пор.
Додано: Нед 06 жов, 2024 09:33
Intento
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