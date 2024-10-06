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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 576577578579

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:11

  THB написав: А вы ОСББ подвязать собрались-это фантастика!)))))

Так подвязал уже. Вернее, переподвязал — оно было, потом почему-то удалили его из постачальников. Теперь вот снова есть.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 09:41

Re: ПУМБ

  THB написав:А вы ОСББ подвязать собрались-это фантастика!


я давно успешно подвязывал ОСББ
Setta
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:58

Re: ПУМБ

Тоже успешно подвязал ОСМД, написав в личку + фото квитанции представителю здесь. И банк-получатель отображается правильно (#зеленелайно), так что без нареканий. Более 1,5 лет прошло с тех пор.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 09:33

Intento
Вітаємо!
Раді, що нам вдалося вирішити Ваше питання.
Приємного користування! :wink:
PUMB
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Представник банку
 
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  #<1 ... 576577578579
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