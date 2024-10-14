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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:11
THB написав:
А вы ОСББ подвязать собрались-это фантастика!)))))
Так подвязал уже. Вернее, переподвязал — оно было, потом почему-то удалили его из постачальников. Теперь вот снова есть.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 09:41
THB написав:
А вы ОСББ подвязать собрались-это фантастика!
я давно успешно подвязывал ОСББ
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Додано: Суб 05 жов, 2024 21:58
Тоже успешно подвязал ОСМД, написав в личку + фото квитанции представителю здесь. И банк-получатель отображается правильно (#зеленелайно), так что без нареканий. Более 1,5 лет прошло с тех пор.
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Intento
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Додано: Нед 06 жов, 2024 09:33
Intento
Вітаємо!
Раді, що нам вдалося вирішити Ваше питання.
Приємного користування!
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PUMB
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Додано: Вів 15 жов, 2024 00:18
Кому-то приходило предложение пополнения телефона с последующим созданием автоплатежа,за что открывают бонусную категорию кешбека? Оплатил в субботу на 3 грн, создал автоплатеж на 197грн на воскресенье. Отработало всё. Всё вроде сделал по их методичке, и где бонусная категория непонятно ...
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a77
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Додано: Вів 15 жов, 2024 00:21
a77 написав:Кому-то приходило предложение пополнения телефона с последующим созданием автоплатежа,за что открывают бонусную категорию кешбека? Оплатил в субботу на 3 грн, создал автоплатеж на 197грн на воскресенье. Отработало всё. Всё вроде сделал по их методичке, и где бонусная категория непонятно ...
По идее со следующего месяца
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Chicheva
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Додано: Вів 15 жов, 2024 00:37
Chicheva написав:
a77 написав:Кому-то приходило предложение пополнения телефона с последующим созданием автоплатежа,за что открывают бонусную категорию кешбека? Оплатил в субботу на 3 грн, создал автоплатеж на 197грн на воскресенье. Отработало всё. Всё вроде сделал по их методичке, и где бонусная категория непонятно ...
По идее со следующего месяца
даже без идей, было чётко написано, что в след месяце...
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S i m
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Додано: Вів 15 жов, 2024 00:45
S i m написав: Chicheva написав:
a77 написав:Кому-то приходило предложение пополнения телефона с последующим созданием автоплатежа,за что открывают бонусную категорию кешбека? Оплатил в субботу на 3 грн, создал автоплатеж на 197грн на воскресенье. Отработало всё. Всё вроде сделал по их методичке, и где бонусная категория непонятно ...
По идее со следующего месяца
даже без идей, было чётко написано, что в след месяце...
Таки да, в следующем написано. Сразу не заметил - прокрутить чуть вниз нужно было сообщение. Семен Семеныч
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a77
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