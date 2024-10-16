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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2024 17:55
А довго буде кеш бек в статусі "в очікувані", якщо купили товар через крамницю кешбеків?
Додано: Сер 16 жов, 2024 18:17
novichok
Вітаємо!
Час зарахування кешбеку у кожного партнера індивідуальний. Щоб ознайомитися з цією інформацією у застосунку ПУМБ натисніть на розділ "Більше" - "Крамниці кешбеків" та оберіть необхідний магазин. Після чого перегляньте терміни у полі "Час зарахування кешбеку".
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