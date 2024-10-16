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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 577578579580

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:55

А довго буде кеш бек в статусі "в очікувані", якщо купили товар через крамницю кешбеків?
novichok
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Повідомлень: 3444
З нами з: 31.03.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 289 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:17

novichok
Вітаємо!
Час зарахування кешбеку у кожного партнера індивідуальний. Щоб ознайомитися з цією інформацією у застосунку ПУМБ натисніть на розділ "Більше" - "Крамниці кешбеків" та оберіть необхідний магазин. Після чого перегляньте терміни у полі "Час зарахування кешбеку". :wink:
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3214
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 208 раз.
 
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  #<1 ... 577578579580
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