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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 577578579580

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:55

А довго буде кеш бек в статусі "в очікувані", якщо купили товар через крамницю кешбеків?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:17

novichok
Вітаємо!
Час зарахування кешбеку у кожного партнера індивідуальний. Щоб ознайомитися з цією інформацією у застосунку ПУМБ натисніть на розділ "Більше" - "Крамниці кешбеків" та оберіть необхідний магазин. Після чого перегляньте терміни у полі "Час зарахування кешбеку". :wink:
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:13

PUMB, а вже почало після ремонту працювати від-ня на Лаврухіна (Київ, Троєщина)?
А то дядьки-ремонтники казали, що обов'язково запустять 17.10.24, але то такее 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:18

Amethyst
Вітаємо!
Роботу відділення у місті Київ, за адресою вулиця Лаврухіна 4 відновлено. :wink:
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:21

PUMB, поскажите, сейчас если срок действия карты закончился, она продлевается автоматом, вроде такое было когда то. Или строго менять нужно? Спасибо.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 12:20

Re: ПУМБ

а як оплатити комуналку більше ніж фіксована ціна від постачальника?
не дає ввести більшу суму
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 12:23

  quadro_tony_da написав:а як оплатити комуналку більше ніж фіксована ціна від постачальника?
не дає ввести більшу суму

а всьооо. Юзайте Порю, тама анлім мона вказати в платіжці :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 12:24

  Feh14 написав:PUMB, поскажите, сейчас если срок действия карты закончился, она продлевается автоматом, вроде такое было когда то. Или строго менять нужно? Спасибо.


Вітаємо!

Ми подовжили термін дії наших карток до кінця військового стану
Якщо термін дії вашої картки закінчується, не треба йти до відділення для її заміни. Нею можна користуватися як раніше — знімати готівку, розраховуватися в магазинах, робити перекази в ПУМБ Online.
Але зверніть увагу, що по закінченню терміну вказаного на пластику, можуть не проходити операції, які потребують введення терміну дії картки. Наприклад, при розрахунках в Інтернеті.
PUMB
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 12:26

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:а всьооо. Юзайте Порю, тама анлім мона вказати в платіжці
а як же кешбек?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 12:34

  quadro_tony_da написав:
  Amethyst написав:а всьооо. Юзайте Порю, тама анлім мона вказати в платіжці
а як же кешбек?
В прольоті... але у Порі можна свого КБ настукати, але там складніше це ніж у Пумби :(
Amethyst
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