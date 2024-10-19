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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2024 17:55
А довго буде кеш бек в статусі "в очікувані", якщо купили товар через крамницю кешбеків?
Додано: Сер 16 жов, 2024 18:17
novichok
Вітаємо!
Час зарахування кешбеку у кожного партнера індивідуальний. Щоб ознайомитися з цією інформацією у застосунку ПУМБ натисніть на розділ "Більше" - "Крамниці кешбеків" та оберіть необхідний магазин. Після чого перегляньте терміни у полі "Час зарахування кешбеку".
Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:13
PUMB, а вже почало після ремонту працювати від-ня на Лаврухіна (Київ, Троєщина)?
А то дядьки-ремонтники казали, що обов'язково запустять 17.10.24, але то такее
Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:18
Amethyst
Вітаємо!
Роботу відділення у місті Київ, за адресою вулиця Лаврухіна 4 відновлено.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:21
PUMB, поскажите, сейчас если срок действия карты закончился, она продлевается автоматом, вроде такое было когда то. Или строго менять нужно? Спасибо.
Додано: Суб 19 жов, 2024 12:20
Re: ПУМБ
а як оплатити комуналку більше ніж фіксована ціна від постачальника?
не дає ввести більшу суму
Додано: Суб 19 жов, 2024 12:23
Додано: Суб 19 жов, 2024 12:24
Вітаємо!
Ми подовжили термін дії наших карток до кінця військового стану
Якщо термін дії вашої картки закінчується, не треба йти до відділення для її заміни. Нею можна користуватися як раніше — знімати готівку, розраховуватися в магазинах, робити перекази в ПУМБ Online.
Але зверніть увагу, що по закінченню терміну вказаного на пластику, можуть не проходити операції, які потребують введення терміну дії картки. Наприклад, при розрахунках в Інтернеті.
Додано: Суб 19 жов, 2024 12:26
Re: ПУМБ
Додано: Суб 19 жов, 2024 12:34
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