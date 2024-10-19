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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 578579580581

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 17:33

  quadro_tony_da написав:а як оплатити комуналку більше ніж фіксована ціна від постачальника?
не дає ввести більшу суму


Вітаємо!

Просимо Вас надіслати квитанцію від постачальника та суть звернення в чат-підтримки в Viber, Telegram, Facebook, Instagram, аби ми мали змогу вирішити питання надане в Вашому звернені.
PUMB
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  #<1 ... 578579580581
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ПУМБ (5801)
19.10.2024 17:33
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