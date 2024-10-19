Вітаємо!
Просимо Вас надіслати квитанцію від постачальника та суть звернення в чат-підтримки в Viber, Telegram, Facebook, Instagram, аби ми мали змогу вирішити питання надане в Вашому звернені.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 жов, 2024 17:33
Вітаємо!
Просимо Вас надіслати квитанцію від постачальника та суть звернення в чат-підтримки в Viber, Telegram, Facebook, Instagram, аби ми мали змогу вирішити питання надане в Вашому звернені.
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