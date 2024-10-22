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ПУМБ
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Додано: Суб 19 жов, 2024 17:33
quadro_tony_da написав:
а як оплатити комуналку більше ніж фіксована ціна від постачальника?
не дає ввести більшу суму
Вітаємо!
Просимо Вас надіслати квитанцію від постачальника та суть звернення в чат-підтримки в Viber, Telegram, Facebook, Instagram, аби ми мали змогу вирішити питання надане в Вашому звернені.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 09:11
Кто-нибудь попадался на блокировку счетов от финансового мониторинга ПУМБ? Вам удалось выкрутиться? Как?
Мне уже три недели голову морочат.
Так вот, эти мои деньги, которые перевел в ПУМБ, это часть депозита, закончившегося в другом банке. Так им и написал. Отказались это засчитывать, мол, укажите источник дохода, а депозит не источник.
Читаю из список, что может быть источником дохода. Виду там выплату ФГВФЛ. Пишу ПУМБу, получал выплату от Фонда, и к тому же через ПУМБ. В ответ присылают какой-то абсурд: "Щодо виплат ФГВФО – до цих виписок необхідне підтвердження їх оподаткування, тобто сформувати Відомість про суми виплачених доходів на сайті податкової служби."
Откуда на сайте ДПС возьмётся выплата от Фонда? И тем более налоги по ней. Там было всё уплачено, когда эта выплата была ещё депозитом. Выплата от Фонда это просто выплата. И ПУМБ такую выплату указал как подтверждающую источник средств. А теперь начинает на ходу правила подумывать.
Тогда предлагаю ПУМБу выписки про выплату процентов по депозитам. Опять начинаются претензии, что проценты надо подтвердить Ведомостью из налоговой. Мало того, ещё и доказать, что проценты были переведены на мой счёт в ПУМБ.
Вот что это такое?! Такое ощущение, что для ПУМБа существуют только документы налоговой. А документы банков, Фонда и т.п. - просто бесполезная макулатура. С подписями, печатями, КЕП - не доказательство и всё. Это как понимать?
И вишенка на торте. Никогда не получал Ведомости из налоговой. Раз так ПУМБ вцепился в горло, решил разобраться и получить. И что? Получаю эти хваленые непогрешимые ведомости, которые истина в последней инстанции у ПУМБа, а там просто решето!!! Дыра на дыре, половины банков вообще нет, у другой половины записи могут быть один раз в квартал или вообще за год, тогда как все депозиты с ежемесячной выплатой были. И суммы вообще не сходятся.
Заказал эти ведомости аж за 10 лет, и все равно не хватило покрыть эти 100 тысяч. За 10 лет, Карл!
Что это за приколы такие? Это у всех так, или только мне так "повезло"? И как это понимать? Вопреки обожанию ПУМБа этого ДРФО от налоговой, сама налоговая имела в виду достоверность своей базы и ведёт ее как попало?
Или это банки не подают в налоговую данные обо мне?
Или, чего хуже, банки, может, только делают вид, что вычтенные из моих процентов налоги переводят налоговой, а на самом деле кладут себе в карман? Не хватало ещё стать уклонистом от уплаты налогов.
В общем, вопроса два:
1. Как отбиться от ПУМБа?
2. Бывало ли у кого-то такое решето в данных налоговой, и какие были последствия?
Востаннє редагувалось candidat
в Вів 22 жов, 2024 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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candidat
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Додано: Вів 22 жов, 2024 09:15
candidat написав:
Кто-нибудь попадался на блокировку счетов от финансового мониторинга ПУМБ? Вам удалось выкрутиться? Как?
Мне уже три недели голову морочат. Всё тут на форуме обсуждают вопрос блокировки, если сумма пополнений будет больше 400 тысяч, а ПУМБ ко мне за несчастные 100 тысяч прицепился. Мол, это превышает ежемесячный доход. Можно подумать, у человека не может быть сбережений.
Так вот, Эти мои деньги, которые перевел в ПУМБ, это часть депозита, закончившегося в другом банке. Так им и написал. Отказались это засчитывать, мол, укажите источник дохода, а депозит не источник.
Читаю из список, что может быть источником дохода. Виду там выплату ФГВФЛ. Пишу ПУМБу, получал выплату от Фонда, и к тому же через ПУМБ. В ответ присылают какой-то абсурд: "Щодо виплат ФГВФО – до цих виписок необхідне підтвердження їх оподаткування, тобто сформувати Відомість про суми виплачених доходів на сайті податкової служби."
Откуда на сайте ДПС возьмётся выплата от Фонда? И тем более налоги по ней. Там было всё уплачено, когда эта выплата была ещё депозитом. Выплата от Фонда это просто выплата. И ПУМБ такую выплату указал как подтверждающую источник средств. А теперь начинает на ходу правила подумывать.
Тогда предлагаю ПУМБу выписки про выплату процентов по депозитам. Опять начинаются претензии, что проценты надо подтвердить Ведомостью из налоговой. Мало того, ещё и доказать, что проценты были переведены на мой счёт в ПУМБ.
Вот что это такое?! Такое ощущение, что для ПУМБа существуют только документы налоговой. А документы банков, Фонда и т.п. - просто бесполезная макулатура. С подписями, печатями, КЕП - не доказательство и всё. Это как понимать?
И вишенка на торте. Никогда не получал Ведомости из налоговой. Раз так ПУМБ вцепился в горло, решил разобраться и получить. И что? Получаю эти хваленые непогрешимые ведомости, которые истина в последней инстанции у ПУМБа, а там просто решето!!! Дыра на дыре, половины банков вообще нет, у другой половины записи могут быть один раз в квартал или вообще за год, тогда как все депозиты с ежемесячной выплатой были. Заказал эти ведомости аж за 10 лет, и все равно не хватило покрыть эти 100 тысяч. За 10 лет, Карл!
Что это за приколы такие? Это у всех так, или только мне так "повезло"? И как это понимать? Вопреки обожанию ПУМБа этого ДРФО от налоговой, сама налоговая имела в виду достоверность своей базы и ведёт ее как попало?
Или это банки не подают в налоговую данные обо мне?
Или, чего хуже, банки, может, только делают вид, что вычтенные из моих процентов налоги переводят налоговой, а на самом деле кладут себе в карман? Не хватало ещё стать уклонистом от уплаты налогов.
В общем, вопроса два:
1. Как отбиться от ПУМБа?
2. Бывало ли у кого-то такое решето в данных налоговой, и какие были последствия?
у тебя за 3 года зарплата или другие официальные доходы меньше 100к грн?
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Setta
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Додано: Вів 22 жов, 2024 09:19
Setta написав:
у тебя за 3 года зарплата или другие официальные доходы меньше 100к грн?
Нема зарплаты. Хватает процентов от инвестиций
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candidat
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Додано: Вів 22 жов, 2024 09:24
candidat написав:
Кто-нибудь попадался на блокировку счетов от финансового мониторинга ПУМБ? Вам удалось выкрутиться? Как?
Мне уже три недели голову морочат.
Так вот, эти мои деньги, которые перевел в ПУМБ, это часть депозита, закончившегося в другом банке. Так им и написал. Отказались это засчитывать, мол, укажите источник дохода, а депозит не источник.
Читаю из список, что может быть источником дохода. Виду там выплату ФГВФЛ. Пишу ПУМБу, получал выплату от Фонда, и к тому же через ПУМБ. В ответ присылают какой-то абсурд: "Щодо виплат ФГВФО – до цих виписок необхідне підтвердження їх оподаткування, тобто сформувати Відомість про суми виплачених доходів на сайті податкової служби."
Откуда на сайте ДПС возьмётся выплата от Фонда? И тем более налоги по ней. Там было всё уплачено, когда эта выплата была ещё депозитом. Выплата от Фонда это просто выплата. И ПУМБ такую выплату указал как подтверждающую источник средств. А теперь начинает на ходу правила подумывать.
Тогда предлагаю ПУМБу выписки про выплату процентов по депозитам. Опять начинаются претензии, что проценты надо подтвердить Ведомостью из налоговой. Мало того, ещё и доказать, что проценты были переведены на мой счёт в ПУМБ.
Вот что это такое?! Такое ощущение, что для ПУМБа существуют только документы налоговой. А документы банков, Фонда и т.п. - просто бесполезная макулатура. С подписями, печатями, КЕП - не доказательство и всё. Это как понимать?
И вишенка на торте. Никогда не получал Ведомости из налоговой. Раз так ПУМБ вцепился в горло, решил разобраться и получить. И что? Получаю эти хваленые непогрешимые ведомости, которые истина в последней инстанции у ПУМБа, а там просто решето!!! Дыра на дыре, половины банков вообще нет, у другой половины записи могут быть один раз в квартал или вообще за год, тогда как все депозиты с ежемесячной выплатой были. И суммы вообще не сходятся.
Заказал эти ведомости аж за 10 лет, и все равно не хватило покрыть эти 100 тысяч. За 10 лет, Карл!
Что это за приколы такие? Это у всех так, или только мне так "повезло"? И как это понимать? Вопреки обожанию ПУМБа этого ДРФО от налоговой, сама налоговая имела в виду достоверность своей базы и ведёт ее как попало?
Или это банки не подают в налоговую данные обо мне?
Или, чего хуже, банки, может, только делают вид, что вычтенные из моих процентов налоги переводят налоговой, а на самом деле кладут себе в карман? Не хватало ещё стать уклонистом от уплаты налогов.
В общем, вопроса два:
1. Как отбиться от ПУМБа?
2. Бывало ли у кого-то такое решето в данных налоговой, и какие были последствия?
Могу ошибаться, но насколько я знаю проценты по депозитам в твоей налоговой декларации отражаться не будут.Банки их по каждому конкретному вкладчику не подают.
Для понимания на будущее, деньги в пумб как попали?Перевел что иметься ввиду: с карты на карту(р2р), СЕПом(по IBAN)?
Востаннє редагувалось посетитель
в Вів 22 жов, 2024 09:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 09:30
Setta написав: candidat написав: Setta написав:
у тебя за 3 года зарплата или другие официальные доходы меньше 100к грн?
Нема зарплаты. Хватает процентов от инвестиций
Это так не работает. "Инвестиции" с чего то получены. Это "что-то" подтверждено уплатой налогов?
Работает, если инвестиции уже 17 лет проводятся.
Ну, понятно, что первый вклад 17 лет назад был от других доходов, в т.ч. зарплаты. Но с 2009 года зарплаты нет.
Хотя банки могут к чему угодно прицепиться. По процедуре выдачи кредитных лимитов видно, что для них, кроме зарплаты, других источников доходов как бы и не существует. Иногда кажется, что они дворнику с минимальной зарплатой кредитный лимит дадут, а другому с доходом в 50 тысяч, но не от зарплаты, скрутят шиш.
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candidat
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Додано: Вів 22 жов, 2024 09:34
candidat написав:
Работает, если инвестиции уже 17 лет проводятся.
Ну, понятно, что первый вклад 17 лет назад был от других доходов, в т.ч. зарплаты. Но с 2009 года зарплаты нет.
Хотя банки могут к чему угодно прицепиться. По процедуре выдачи кредитных лимитов видно, что для них, кроме зарплаты, других источников доходов как бы и не существует. Иногда кажется, что они дворнику с минимальной зарплатой кредитный лимит дадут, а другому с доходом в 50 тысяч, но не от зарплаты, скрутят шиш.
Я не оцениваю "справедливо - не справедливо", но в данном случае если за 17 лет нет никаких официальных источников чтобы подтвердить доход в 100к грн, то удивляться действиям банка не приходится.
Прям визуализация анекдота
- откуда у вас миллион?
- вот за 20 лет на депозитах набежало с 200к
- а откуд у вас 200к?
- а за них я уже отсидел
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Setta
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Додано: Вів 22 жов, 2024 09:41
посетитель написав:
Могу ошибаться, но насколько я знаю проценты по депозитам в твоей налоговой декларации отражаться не будут.Банки их по каждому конкретному вкладчику не подают.
Вот и я об этом писал ПУМБу, что по каждому отдельно не подают. Но такое ощущение, что им вообще по барабану, что я им пишу. Они слышат только себя, и такое ощущение, что мои тексты не всегда вообще читают.
Проценты в базе налоговой как бы есть, но кусками и суммы не совпадают. Похоже, реально общую сумму по банку налоговая как-то на глаз делила.
посетитель написав:
Для понимания на будущее, деньги в пумб как попали?Перевел что иметься ввиду: с карты на карту(р2р), СЕПом(по IBAN)?
р2р
Но это не всё за один раз/день. Насчитали общую сумму пополнений за месяц.
Написал сначала, что всё р2р, но потом вспомнил, что ещё были пополнения через терминалы типа EasyPay, City24.
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candidat
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Додано: Вів 22 жов, 2024 09:57
Setta написав: candidat написав:
Работает, если инвестиции уже 17 лет проводятся.
Ну, понятно, что первый вклад 17 лет назад был от других доходов, в т.ч. зарплаты. Но с 2009 года зарплаты нет.
Хотя банки могут к чему угодно прицепиться. По процедуре выдачи кредитных лимитов видно, что для них, кроме зарплаты, других источников доходов как бы и не существует. Иногда кажется, что они дворнику с минимальной зарплатой кредитный лимит дадут, а другому с доходом в 50 тысяч, но не от зарплаты, скрутят шиш.
Я не оцениваю "справедливо - не справедливо", но в данном случае если за 17 лет нет никаких официальных источников чтобы подтвердить доход в 100к грн, то удивляться действиям банка не приходится.
Прям визуализация анекдота
- откуда у вас миллион?
- вот за 20 лет на депозитах набежало с 200к
- а откуд у вас 200к?
- а за них я уже отсидел
Вы случайно не сотрудник банка? Для них тоже зарплата только существует.
Что такое "официальный источник"? Банковский депозит - это подпольное казино?
Вы в курсе, что упомянутые 200к за 17 лет легко превращаются в 3кк, если не больше без дополнительных вложений. Вот просто положить 200к, и проценты вместе с этими 200к 17 лет перекладывать.
Анекдот не в тему, т.к. я вам сказал, что первый вклад был от кучи всего: нерастраченная стипендия, аспирантская стипендия, зарплата. Ну, "официальное" всё, как вы на пару с банками считаете. И после первого вклада ещё пару лет пополнений зарплатами.
А потом начались только проценты.
Но моя зарплата никого не интересует. Документы принимаются в лучшем случае за последние 10 лет.
И это бред! Ибо, если копил на квартиру более 10 лет, уже не сможешь подтвердить все деньги. Такое ощущение, что это специально сделано, чтоб люди делились с банком деньгами через ипотеку, а не бесплатно копили 20 лет.
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candidat
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